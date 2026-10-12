https://crimea.ria.ru/20261012/novaya-letopis-v-krymu-proshel-sezd-rusistov-istoricheskikh-regionov-rf-1160031774.html

Новая летопись: в Крыму прошел Съезд русистов исторических регионов РФ

Новая летопись: в Крыму прошел Съезд русистов исторических регионов РФ - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Новая летопись: в Крыму прошел Съезд русистов исторических регионов РФ

В Севастополе по поручению президента РФ Владимира Путина впервые прошел Съезд русистов исторических регионов России. Его участников на старте работы... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T07:56

2026-10-12T07:56

2026-10-12T07:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе по поручению президента РФ Владимира Путина впервые прошел Съезд русистов исторических регионов России. Его участников на старте работы приветствовали советник главы государства, председатель Совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская и заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, отметив, что опыт Крыма выходит теперь на всероссийский уровень.Обращаясь к делегатам, Ямпольская отметила, что Съезд русистов с участием коллег из Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР, Крыма и принимающего гостей Севастополя проводится по поручению президента и в таком расширенном формате – впервые.Она подчеркнула, что съезды русистов в Крыму проводятся на протяжении уже десяти лет, и те опыт и знания, которые Республика Крым и город федерального значения Севастополь накопили с момента возвращения в Россию, пригодятся русистам из исторических воссоединенных территорий РФ "в вопросах преподавания, поддержки и продвижения русского языка – нашего общего достояния".В свою очередь присутствовавшая на открытии съезда замглавы Минобрнауки России Ольга Петрова зачитала приветствие к участникам съезда от министра Валерия Фалькова, в котором подчеркивалось, что для Республики Крым такой съезд приобретает особую значимость."В прошлом году состоялся юбилейный 10-й Съезд русистов Республики Крым. Сегодня по поручению президента Российской Федерации этот опыт масштабируется и выходит на общероссийский уровень... Верю, что результаты открытий в рамках съезда обязательно найдут продолжение в вашей педагогической и научной деятельности", – процитировала слова министра Петрова.Съезд русистов из Республики Крым, Севастополя, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей под названием "Русский язык как фактор консолидации общества и интеграции исторических регионов России" проводится по поручению президента на площадках музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" и Севастопольского государственного университета (СевГУ).В числе тем, которые обсуждаются на пленарных заседаниях съезда: коммуникативные основы русского языка в условиях новой социокультурной реальности, культура русской речи как гарант сохранения национальной идентичности, воспитательная роль классической и современной отечественной литературы и многие другие.Среди делегатов съезда – учителя русского языка и литературы, вузовские учителя-филологи, сотрудники образовательных учреждений дополнительного образования, ученые, библиотекари и музейные работники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сумели сохранить лучшие традиции – Путин наградил учителей героев СВОПутин поддержал идею создания нейросети в образованииВ Крыму средний возраст учителя в школах составляет 46 лет

севастополь

новые регионы россии

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новый херсонес, русский язык, новые регионы россии, новости крыма, культура