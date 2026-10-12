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Норвегия выделит Украине 16 миллиардов евро на оружие

Норвегия выделит Украине 16 миллиардов евро на оружие - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Норвегия выделит Украине 16 миллиардов евро на оружие

Норвегия выделит Киеву 16 миллиардов евро в течение 2026 и 2027 годов. Большая часть денег пойдет на военные нужды, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T15:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Норвегия выделит Киеву 16 миллиардов евро в течение 2026 и 2027 годов. Большая часть денег пойдет на военные нужды, пишет РИА Новости со ссылкой на премьер-министра королевства Йонаса Гар Стере.70% этих средств предназначаются на военные нужды, указал он.Ранее сообщалось, что немецкая военно-промышленная компания Quantum Systems намерена передать киевскому режиму десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS, предназначенных, в частности, для борьбы с российскими реактивными беспилотниками "Герань-4" и "Герань-5".В сентябре Еврокомиссия одобрила дополнительные 6,1 миллиард евро для киевского режима на закупку средств противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам об урегулировании конфликта и будет иметь негативный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будут ли ВС РФ бить по вооружающим Киев западным заводам – ответ ПутинаБельгия передаст Украине три истребителя F-16Германия видит в Украине лабораторную мышь и сборочный цех – Медведев

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норвегия, украина, коллективный запад, западная помощь украине, в мире, новости