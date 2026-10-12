https://crimea.ria.ru/20261012/ne-dopustit-maydana-chto-krym-mozhet-dat-uchitelyam-novykh-regionov-rossii-1160051769.html

Не допустить майдана: что Крым может дать учителям новых регионов России

Не допустить майдана: что Крым может дать учителям новых регионов России - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Не допустить майдана: что Крым может дать учителям новых регионов России

Национальное самосознание не только учеников, но и учителей школ в воссоединенных исторических регионах РФ, необходимо формировать на основе крымского опыта,... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T20:43

2026-10-12T20:43

2026-10-12T20:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Национальное самосознание не только учеников, но и учителей школ в воссоединенных исторических регионах РФ, необходимо формировать на основе крымского опыта, поскольку это жизненно важно для страны. Таким мнением с РИА Новости Крым поделилась заместитель губернатора Херсонской области Татьяна Кузьмич на полях Съезда русистов в Севастополе.По ее словам, она сама и многие ее коллеги в эпоху госпереворота на Украине в 2014 году были потрясены поведением определенной части педагогов, в том числе учителей русского языка и литературы, которые "прыгали и плясали на майдане".По ее мнению, в условиях искажающей реальность украинской матрицы такие люди быстро оказались под влиянием западных технологий."Мы занимаемся формированием самосознания учащихся. Но если мы не будем в рамках российской системы образования формировать сознание и учителей, причем не только русского языка и литературы, а вообще всех педагогов и директоров школ, потому что они являются идеологами, то может получиться та ситуация, которая была на Украине, чего никак нельзя допустить", – сказала Кузьмич.Такая работа должна быть постоянной и системной, считает Кузьмич.По ее словам, в определенной степени новые регионы сегодня могут использовать опыт Крыма в таком вопросе. Однако сравнивать переход крымской образовательной системы на российские стандарты после 2014 года с теми процессами, которые происходят сейчас в исторических регионах РФ, все же некорректно, считает Кузьмич, ведь в Крыму, в отличие от той же Херсонщины, за русское слово держались всегда.Путин призвал сберечь лучшие традиции отечественной педагогической школы Съезд русистов из Республики Крым, Севастополя, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей под названием "Русский язык как фактор консолидации общества и интеграции исторических регионов России" проводился по поручению президента в Севастополе. Мероприятия проходили на площадках музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" и Севастопольского государственного университета (СевГУ).В числе тем, которые обсуждали на пленарных заседаниях съезда: коммуникативные основы русского языка в условиях новой социокультурной реальности, культура русской речи как гарант сохранения национальной идентичности, воспитательная роль классической и современной отечественной литературы и многие другие.Среди делегатов съезда – учителя русского языка и литературы, вузовские учителя-филологи, сотрудники образовательных учреждений дополнительного образования, ученые, библиотекари и музейные работники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сумели сохранить лучшие традиции – Путин наградил учителей героев СВОПутин поддержал идею создания нейросети в образованииБез педагогов невозможна национальная безопасность России – Путин

севастополь

новые регионы россии

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мнения, учитель, русский язык, новые регионы россии, херсонская область, школа