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Над Россией уничтожили 5 авиабомб и 646 беспилотников
Над Россией уничтожили 5 авиабомб и 646 беспилотников - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Над Россией уничтожили 5 авиабомб и 646 беспилотников
За сутки над территорией России сбили пять авиабомб и 646 беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T12:27
2026-10-12T12:27
2026-10-12T12:27
новости сво
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беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. За сутки над территорией России сбили пять авиабомб и 646 беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Также российские военные нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства БПЛА и местам их запуска, пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 149 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, дронами, артиллерией группировок войск ВС РФ.Ранее сообщалось, что за ночь силы ПВО уничтожили 151 вражеский беспилотник над территорией России, в том числе над Крымом и Черным морем. Также сообщалось, что 16 беспилотников уничтожены средствами ПВО на подлете к Москве, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:БПЛА атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире – что известноВ ЛНР при атаках ВСУ погибли два человека и 13 получили раненияФрагменты БПЛА упали на аэропорт Сочи - загорелось административное здание
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, пво, атаки всу
Над Россией уничтожили 5 авиабомб и 646 беспилотников
За сутки средства ПВО уничтожили над регионами России 5 авиабомб и 646 беспилотников