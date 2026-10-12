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На Землю снова обрушится магнитная буря - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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На Землю снова обрушится магнитная буря
На Землю снова обрушится магнитная буря - РИА Новости Крым, 12.10.2026
На Землю снова обрушится магнитная буря
Новая магнитная буря придет к Земле во вторник, 13 октября. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T19:00
2026-10-12T19:00
земля
космос
новости
лаборатория солнечной астрономии ики ран
магнитные бури
геомагнитный шторм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Новая магнитная буря придет к Земле во вторник, 13 октября. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.В соответствии с графиком на сайте Лаборатории, новый комический удар уровня G1 следует ожидать в 9 часов утра 13 октября. По прогнозу ученых, буря будет продолжаться до полудня. При этом в течение всего остального дня магнитосфера будет возбужденной, хотя в другие часы и не достигнет "красных" штормовых отметок.Далее до конца месяца, по прогнозу специалистов, серьезных геомагнитных волнений не ожидается.Крымские ученые ранее изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как сообщал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные буриПочему не стоит бояться магнитных бурь
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4.7
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земля, космос, новости, лаборатория солнечной астрономии ики ран, магнитные бури, геомагнитный шторм
На Землю снова обрушится магнитная буря

Новая космическая буря обрушится на Землю 13 октября – РАН

19:00 12.10.2026
 
© РИА Новости КрымМагнитная буря
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Новая магнитная буря придет к Земле во вторник, 13 октября. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
В соответствии с графиком на сайте Лаборатории, новый комический удар уровня G1 следует ожидать в 9 часов утра 13 октября. По прогнозу ученых, буря будет продолжаться до полудня. При этом в течение всего остального дня магнитосфера будет возбужденной, хотя в другие часы и не достигнет "красных" штормовых отметок.
Далее до конца месяца, по прогнозу специалистов, серьезных геомагнитных волнений не ожидается.
Крымские ученые ранее изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как сообщал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ЗемлякосмосНовостиЛаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНМагнитные буриГеомагнитный шторм
 
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