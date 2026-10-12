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На Землю снова обрушится магнитная буря

На Землю снова обрушится магнитная буря - РИА Новости Крым, 12.10.2026

На Землю снова обрушится магнитная буря

Новая магнитная буря придет к Земле во вторник, 13 октября. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T19:00

2026-10-12T19:00

2026-10-12T19:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Новая магнитная буря придет к Земле во вторник, 13 октября. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.В соответствии с графиком на сайте Лаборатории, новый комический удар уровня G1 следует ожидать в 9 часов утра 13 октября. По прогнозу ученых, буря будет продолжаться до полудня. При этом в течение всего остального дня магнитосфера будет возбужденной, хотя в другие часы и не достигнет "красных" штормовых отметок.Далее до конца месяца, по прогнозу специалистов, серьезных геомагнитных волнений не ожидается.Крымские ученые ранее изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как сообщал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные буриПочему не стоит бояться магнитных бурь

космос

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, космос, новости, лаборатория солнечной астрономии ики ран, магнитные бури, геомагнитный шторм