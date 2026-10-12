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На всей территории Крыма действуют ограничения потребления электричества
На всей территории Крыма действуют ограничения потребления электричества - РИА Новости Крым, 12.10.2026
На всей территории Крыма действуют ограничения потребления электричества
В понедельник в Крыму сохранятся перебои с электроснабжением. Об этом проинформировали в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T09:02
2026-10-12T09:02
2026-10-12T09:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранятся перебои с электроснабжением. Об этом проинформировали в компании "Крымэнерго".По информации предприятия, энергетики принимают все возможные меры для восстановления стабильной подачи электроэнергии потребителям.Ранее в понедельник сообщалось, что город Алупка на Южной берегу Крыма 12 октября днем останется без электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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На всей территории Крыма действуют ограничения потребления электричества
В Крыму сохраняются перебои с электроснабжением - Крымэнерго