https://crimea.ria.ru/20261012/na-severe-kryma-otklyuchat-svet-13-oktyabrya-1160148575.html

На севере Крыма отключат свет 13 октября

На севере Крыма отключат свет 13 октября - РИА Новости Крым, 12.10.2026

На севере Крыма отключат свет 13 октября

В Красноперекопском районе Крыма планируется отключение электроэнергии в период с шести утра до полуночи во вторник 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T20:22

2026-10-12T20:22

2026-10-12T20:22

отключение газа в крыму

красноперекопский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе Крыма планируется отключение электроэнергии в период с шести утра до полуночи во вторник 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.Подача воды, по сообщению диспетчера предприятия "Вода Крыма", будет осуществляться с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00.Ранее в понедельник сообщалось, что в Крыму сохраняются перебои с электроснабжением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вернуть электроэнергию в квартиру при отключении светаКак мошенники обманывают россиян перед отопительным сезономГде отключат газ в Крыму на неделе

красноперекопский район

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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