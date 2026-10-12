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На севере Крыма отключат свет 13 октября
На севере Крыма отключат свет 13 октября - РИА Новости Крым, 12.10.2026
На севере Крыма отключат свет 13 октября
В Красноперекопском районе Крыма планируется отключение электроэнергии в период с шести утра до полуночи во вторник 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T20:22
2026-10-12T20:22
2026-10-12T20:22
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красноперекопский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе Крыма планируется отключение электроэнергии в период с шести утра до полуночи во вторник 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.Подача воды, по сообщению диспетчера предприятия "Вода Крыма", будет осуществляться с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00.Ранее в понедельник сообщалось, что в Крыму сохраняются перебои с электроснабжением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вернуть электроэнергию в квартиру при отключении светаКак мошенники обманывают россиян перед отопительным сезономГде отключат газ в Крыму на неделе
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РИА Новости Крым
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На севере Крыма отключат свет 13 октября
В Красноперекопском районе Крыма отключат свет с шести утра до полуночи 13 октября