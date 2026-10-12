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На подлете к Москве сбиты 16 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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На подлете к Москве сбиты 16 беспилотников ВСУ
На подлете к Москве сбиты 16 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 12.10.2026
На подлете к Москве сбиты 16 беспилотников ВСУ
Шестнадцать беспилотников уничтожены средствами ПВО на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T08:20
2026-10-12T08:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Шестнадцать беспилотников уничтожены средствами ПВО на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.О последствиях не сообщается.Накануне вечером Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили на подлете к Москве 21 вражеский беспилотник.Как сообщалось ранее, в ночь на 6 октября российские военные отразили атаку 650 вражеских дронов, летевших на столицу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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москва, сергей собянин, пво, атаки всу, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)
На подлете к Москве сбиты 16 беспилотников ВСУ

Силы ПВО за ночь сбили 16 беспилотников на подлете к Москве – Собянин

08:20 12.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Шестнадцать беспилотников уничтожены средствами ПВО на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Шестнадцать беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал градоначальник в своем канале в МАКС.
О последствиях не сообщается.
Накануне вечером Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили на подлете к Москве 21 вражеский беспилотник.
Как сообщалось ранее, в ночь на 6 октября российские военные отразили атаку 650 вражеских дронов, летевших на столицу.
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МоскваСергей СобянинПВОАтаки ВСУНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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