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На подлете к Москве сбиты 16 беспилотников ВСУ
На подлете к Москве сбиты 16 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 12.10.2026
На подлете к Москве сбиты 16 беспилотников ВСУ
Шестнадцать беспилотников уничтожены средствами ПВО на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T08:20
2026-10-12T08:20
2026-10-12T08:20
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пво
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Шестнадцать беспилотников уничтожены средствами ПВО на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.О последствиях не сообщается.Накануне вечером Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили на подлете к Москве 21 вражеский беспилотник.Как сообщалось ранее, в ночь на 6 октября российские военные отразили атаку 650 вражеских дронов, летевших на столицу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, сергей собянин, пво, атаки всу, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)
На подлете к Москве сбиты 16 беспилотников ВСУ
Силы ПВО за ночь сбили 16 беспилотников на подлете к Москве – Собянин