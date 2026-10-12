Рейтинг@Mail.ru
На Кубани иномарка влетела в дерево - два человека погибли - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261012/na-kubani-inomarka-vletela-v-derevo---dva-cheloveka-pogibli-1160155961.html
На Кубани иномарка влетела в дерево - два человека погибли
На Кубани иномарка влетела в дерево - два человека погибли - РИА Новости Крым, 12.10.2026
На Кубани иномарка влетела в дерево - два человека погибли
Два человека погибли в ДТП на федеральной автодороге "Кавказ" в Новокубанском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T19:39
2026-10-12T19:39
краснодарский край
новости
дтп
происшествия
мвд по краснодарскому краю
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0c/1160155841_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0eb419980a25768eb065de9a08a1dddf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Два человека погибли в ДТП на федеральной автодороге "Кавказ" в Новокубанском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани.По данным правоохранителей, авария произошла в понедельник в 14:45 вблизи хутора Федоровский. 69-летний водитель автомобиля Hyundai Casper не выбрал безопасную скорость движения, съехал с дороги и врезался в дерево.Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства дорожной трагедии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасатели Севастополя освободили зажатого в авто мужчинуВ Турции перевернулся автобус с туристами – пострадали 17 пассажировУ Крымского моста насмерть разбился мотоциклист
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0c/1160155841_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_59beb4aff085e117e8383571dad42623.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, новости, дтп, происшествия, мвд по краснодарскому краю
На Кубани иномарка влетела в дерево - два человека погибли

Два человека погибли в ДТП в Новокубанском районе Краснодарского края

19:39 12.10.2026
 
© Полиция Кубани в МАКС В ДТП в Новокубанском районе Краснодарского края погибли два человека
 В ДТП в Новокубанском районе Краснодарского края погибли два человека
© Полиция Кубани в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Два человека погибли в ДТП на федеральной автодороге "Кавказ" в Новокубанском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани.
По данным правоохранителей, авария произошла в понедельник в 14:45 вблизи хутора Федоровский. 69-летний водитель автомобиля Hyundai Casper не выбрал безопасную скорость движения, съехал с дороги и врезался в дерево.
"В результате погибли водитель и его 59-летний пассажир. Оба погибших – уроженцы соседней республики", – сказано в сообщении.
Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства дорожной трагедии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Спасатели Севастополя освободили зажатого в авто мужчину
В Турции перевернулся автобус с туристами – пострадали 17 пассажиров
У Крымского моста насмерть разбился мотоциклист
 
Краснодарский крайНовостиДТППроисшествияМВД по Краснодарскому краю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:31В России будут тренировать спасателей из КНДР
11:12Больше половины европейцев выступают против приема Украины в ЕС
11:01Конкурс Стенина объявит победителей 2026 года в октябре в Музее Москвы
10:56ФСБ сорвала попытку теракта на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже
10:50Стратегию развития спортивной медицины утвердили в РФ – что это значит
10:37Новые регионы смогут воспользоваться господдержкой агрострахования
10:28В Севастополе принято более 20 мер поддержки для бизнеса
10:15Дезориентировать врага: российские бойцы совершенствуют тактику нападения
09:53В Ялте высаживают краснокнижные растения
09:43Удары по Украине: в Киеве разбиты ракетный завод и склад БПЛА
09:28В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
09:19Атаки на Белгородскую область: двое погибли и 16 человек пострадали
09:10Крымский мост утром во вторник – со стороны Керчи растет очередь
09:02Более 600 украинских дронов уничтожены за ночь над территорией России
08:48В России беспилотные трактора научили работать без спутниковой навигации
08:36Самое время: зачем школьникам курс по ИИ и цифровой безопасности
08:13Три города и два района Крыма во вторник останутся без света
07:58Здание школы и дома повреждены в Калужской области после атаки дронов
07:53Где заправить машину в Крыму: данные на 13 октября
07:40Налет на Москву и область - сбиты более 417 беспилотников ВСУ
Лента новостейМолния