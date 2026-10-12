https://crimea.ria.ru/20261012/na-kubani-inomarka-vletela-v-derevo---dva-cheloveka-pogibli-1160155961.html

На Кубани иномарка влетела в дерево - два человека погибли

На Кубани иномарка влетела в дерево - два человека погибли - РИА Новости Крым, 12.10.2026

На Кубани иномарка влетела в дерево - два человека погибли

Два человека погибли в ДТП на федеральной автодороге "Кавказ" в Новокубанском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани. РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T19:39

2026-10-12T19:39

2026-10-12T19:39

краснодарский край

новости

дтп

происшествия

мвд по краснодарскому краю

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0c/1160155841_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0eb419980a25768eb065de9a08a1dddf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Два человека погибли в ДТП на федеральной автодороге "Кавказ" в Новокубанском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани.По данным правоохранителей, авария произошла в понедельник в 14:45 вблизи хутора Федоровский. 69-летний водитель автомобиля Hyundai Casper не выбрал безопасную скорость движения, съехал с дороги и врезался в дерево.Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства дорожной трагедии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасатели Севастополя освободили зажатого в авто мужчинуВ Турции перевернулся автобус с туристами – пострадали 17 пассажировУ Крымского моста насмерть разбился мотоциклист

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, дтп, происшествия, мвд по краснодарскому краю