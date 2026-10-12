https://crimea.ria.ru/20261012/na-kubani-inomarka-vletela-v-derevo---dva-cheloveka-pogibli-1160155961.html
На Кубани иномарка влетела в дерево - два человека погибли
На Кубани иномарка влетела в дерево - два человека погибли - РИА Новости Крым, 12.10.2026
На Кубани иномарка влетела в дерево - два человека погибли
Два человека погибли в ДТП на федеральной автодороге "Кавказ" в Новокубанском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T19:39
2026-10-12T19:39
2026-10-12T19:39
краснодарский край
новости
дтп
происшествия
мвд по краснодарскому краю
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0c/1160155841_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0eb419980a25768eb065de9a08a1dddf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Два человека погибли в ДТП на федеральной автодороге "Кавказ" в Новокубанском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани.По данным правоохранителей, авария произошла в понедельник в 14:45 вблизи хутора Федоровский. 69-летний водитель автомобиля Hyundai Casper не выбрал безопасную скорость движения, съехал с дороги и врезался в дерево.Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства дорожной трагедии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасатели Севастополя освободили зажатого в авто мужчинуВ Турции перевернулся автобус с туристами – пострадали 17 пассажировУ Крымского моста насмерть разбился мотоциклист
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0c/1160155841_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_59beb4aff085e117e8383571dad42623.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, новости, дтп, происшествия, мвд по краснодарскому краю
На Кубани иномарка влетела в дерево - два человека погибли
Два человека погибли в ДТП в Новокубанском районе Краснодарского края