https://crimea.ria.ru/20261012/na-krymskom-mostu-nachala-rasti-ochered-dannye-na-9-utra-1160133361.html

На Крымском мосту начала расти очередь: данные на 9 утра

На Крымском мосту начала расти очередь: данные на 9 утра - РИА Новости Крым, 12.10.2026

На Крымском мосту начала расти очередь: данные на 9 утра

С утра понедельника, 12 октября, на Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T09:11

2026-10-12T09:11

2026-10-12T09:11

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. С утра понедельника, 12 октября, на Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Тамани очередей транспорта нет.На 7 утра с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не было.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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