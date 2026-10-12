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На Крымском мосту начала расти очередь: данные на 9 утра - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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На Крымском мосту начала расти очередь: данные на 9 утра
На Крымском мосту начала расти очередь: данные на 9 утра - РИА Новости Крым, 12.10.2026
На Крымском мосту начала расти очередь: данные на 9 утра
С утра понедельника, 12 октября, на Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T09:11
2026-10-12T09:11
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. С утра понедельника, 12 октября, на Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Тамани очередей транспорта нет.На 7 утра с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не было.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым
На Крымском мосту начала расти очередь: данные на 9 утра

В очереди на Крымском мосту со стороны Керчи находятся 90 автомобилей

09:11 12.10.2026
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. С утра понедельника, 12 октября, на Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 09:00, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 90 транспортных средств", – говорится в сообщении.
При этом со стороны Тамани очередей транспорта нет.
На 7 утра с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не было.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
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