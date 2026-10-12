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Музей школы в крымском селе признан лучшим в России - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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Музей школы в крымском селе признан лучшим в России
Музей школы в крымском селе признан лучшим в России - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Музей школы в крымском селе признан лучшим в России
Музей в школе села Партизаны Симферопольского района Крыма стал лучшим в России. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T17:51
2026-10-12T17:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Музей в школе села Партизаны Симферопольского района Крыма стал лучшим в России. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.Особой гордостью школьного музея являются фронтовые письма-треугольники, похоронки, награды и фотографии солдат — уроженцев села, а также воспоминания тружеников тыла и диорама, уточнили в пресс-службе.За победу школа получит оборудование для развития и обновления музейных экспозиций, добавили в правительстве.Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что профильное ведомство завершило масштабную работу по обновлению рабочих программ по ключевым школьным предметам в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Музей в школьном автобусе: в Крыму наградили победителей конкурса музее"Если понадобится – готов": Дому-музею севастопольского подполья 59 летИз Петербурга в Крым: путь и судьба земского работника культуры
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крым, школа, музеи крыма, новости крыма, конкурс, память
Музей школы в крымском селе признан лучшим в России

В Крыму музей школы в селе Партизаны стал лучшим в России

17:51 12.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПисьмо с фронта на выставке в музее. Архивное фото
Письмо с фронта на выставке в музее. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Музей в школе села Партизаны Симферопольского района Крыма стал лучшим в России. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
"Партизанская школа имени Героя Советского Союза А. П. Богданова Симферопольского района представила музей истории боевой, трудовой и партизанской славы села Партизанского и одержала победу в номинации "Лучшая экспозиция, посвященная памяти защитников Отечества", - говорится в сообщении.
Особой гордостью школьного музея являются фронтовые письма-треугольники, похоронки, награды и фотографии солдат — уроженцев села, а также воспоминания тружеников тыла и диорама, уточнили в пресс-службе.
© Правительство Республик КрымВ Крыму музей школы в селе Партизаны стал лучшим в России
В Крыму музей школы в селе Партизаны стал лучшим в России
© Правительство Республик Крым
В Крыму музей школы в селе Партизаны стал лучшим в России
За победу школа получит оборудование для развития и обновления музейных экспозиций, добавили в правительстве.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что профильное ведомство завершило масштабную работу по обновлению рабочих программ по ключевым школьным предметам в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования.
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