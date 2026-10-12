https://crimea.ria.ru/20261012/muzey-shkoly-v-krymskom-sele-priznan-luchshim-v-rossii-1160152837.html

Музей школы в крымском селе признан лучшим в России

Музей школы в крымском селе признан лучшим в России - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Музей школы в крымском селе признан лучшим в России

Музей в школе села Партизаны Симферопольского района Крыма стал лучшим в России. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства. РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T17:51

2026-10-12T17:51

2026-10-12T17:51

крым

школа

музеи крыма

новости крыма

конкурс

память

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110470/45/1104704582_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_80efda78718129c2b74b53faff097cdd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Музей в школе села Партизаны Симферопольского района Крыма стал лучшим в России. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.Особой гордостью школьного музея являются фронтовые письма-треугольники, похоронки, награды и фотографии солдат — уроженцев села, а также воспоминания тружеников тыла и диорама, уточнили в пресс-службе.За победу школа получит оборудование для развития и обновления музейных экспозиций, добавили в правительстве.Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что профильное ведомство завершило масштабную работу по обновлению рабочих программ по ключевым школьным предметам в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Музей в школьном автобусе: в Крыму наградили победителей конкурса музее"Если понадобится – готов": Дому-музею севастопольского подполья 59 летИз Петербурга в Крым: путь и судьба земского работника культуры

https://crimea.ria.ru/20260412/deti-kosmosa-edinstvennyy-kosmicheskiy-klass-rabotaet-v-krymu-1154812744.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, школа, музеи крыма, новости крыма, конкурс, память