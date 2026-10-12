Музей школы в крымском селе признан лучшим в России
В Крыму музей школы в селе Партизаны стал лучшим в России
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПисьмо с фронта на выставке в музее. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Музей в школе села Партизаны Симферопольского района Крыма стал лучшим в России. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
"Партизанская школа имени Героя Советского Союза А. П. Богданова Симферопольского района представила музей истории боевой, трудовой и партизанской славы села Партизанского и одержала победу в номинации "Лучшая экспозиция, посвященная памяти защитников Отечества", - говорится в сообщении.
Особой гордостью школьного музея являются фронтовые письма-треугольники, похоронки, награды и фотографии солдат — уроженцев села, а также воспоминания тружеников тыла и диорама, уточнили в пресс-службе.
© Правительство Республик КрымВ Крыму музей школы в селе Партизаны стал лучшим в России
© Правительство Республик Крым
В Крыму музей школы в селе Партизаны стал лучшим в России
За победу школа получит оборудование для развития и обновления музейных экспозиций, добавили в правительстве.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что профильное ведомство завершило масштабную работу по обновлению рабочих программ по ключевым школьным предметам в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования.
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