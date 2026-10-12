https://crimea.ria.ru/20261012/mogi-soprovozhdayut-grazhdanskiy-transport-v-zaporozhskoy-oblasti-1160133702.html

МОГи сопровождают гражданский транспорт в Запорожской области

МОГи сопровождают гражданский транспорт в Запорожской области - РИА Новости Крым, 12.10.2026

МОГи сопровождают гражданский транспорт в Запорожской области

Бойцы группировки "Днепр" успешно сбивают дроны ВСУ при сопровождении гражданского транспорта в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T21:03

2026-10-12T21:03

2026-10-12T21:03

группировка войск "днепр"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" успешно сбивают дроны ВСУ при сопровождении гражданского транспорта в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Так, пулеметчики благополучно ликвидировали несколько воздушных целей противника, в том числе и ударный БПЛА "Хорнет", один из которых был сбит в движении, при скорости автомобиля МОГ около 100 километров в час, уточнили в российском оборонном ведомстве.За одно дежурство расчеты сбивают от пяти до пятнадцати целей, включая крупные беспилотники самолетного типа и малозаметные FPV-дроны, добавили в ведомстве. Ранее сообщалось, что мобильные огневые группы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили беспилотник противника в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В связке с авиацией: дроноводы "Днепра" корректируют удары по ВСУПехота ВСУ уничтожена под Ореховом – подробности бояРоссийские бойцы уничтожили гексакоптеры ВСУ на Херсонском направлении

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", запорожская область, новости сво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные войска, видео