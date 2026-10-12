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МОГи сопровождают гражданский транспорт в Запорожской области - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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МОГи сопровождают гражданский транспорт в Запорожской области
МОГи сопровождают гражданский транспорт в Запорожской области - РИА Новости Крым, 12.10.2026
МОГи сопровождают гражданский транспорт в Запорожской области
Бойцы группировки "Днепр" успешно сбивают дроны ВСУ при сопровождении гражданского транспорта в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T21:03
2026-10-12T21:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" успешно сбивают дроны ВСУ при сопровождении гражданского транспорта в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Так, пулеметчики благополучно ликвидировали несколько воздушных целей противника, в том числе и ударный БПЛА "Хорнет", один из которых был сбит в движении, при скорости автомобиля МОГ около 100 километров в час, уточнили в российском оборонном ведомстве.За одно дежурство расчеты сбивают от пяти до пятнадцати целей, включая крупные беспилотники самолетного типа и малозаметные FPV-дроны, добавили в ведомстве. Ранее сообщалось, что мобильные огневые группы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили беспилотник противника в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В связке с авиацией: дроноводы "Днепра" корректируют удары по ВСУПехота ВСУ уничтожена под Ореховом – подробности бояРоссийские бойцы уничтожили гексакоптеры ВСУ на Херсонском направлении
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группировка войск "днепр", запорожская область, новости сво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные войска, видео
МОГи сопровождают гражданский транспорт в Запорожской области

МОГи сбивают дроны ВСУ при сопровождении гражданского транспорта в Запорожской области

21:03 12.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" успешно сбивают дроны ВСУ при сопровождении гражданского транспорта в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Личный состав мобильных огневых групп (МОГ) Ярославского гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" успешно уничтожили несколько украинских ударных БПЛА при сопровождении гражданского транспорта на дорогах в Запорожской области", - говорится в сообщении.
Так, пулеметчики благополучно ликвидировали несколько воздушных целей противника, в том числе и ударный БПЛА "Хорнет", один из которых был сбит в движении, при скорости автомобиля МОГ около 100 километров в час, уточнили в российском оборонном ведомстве.

"Мы выехали уже из Запорожской АЭС, они нас туда запустили, мы слили топливо и выехали обратно. В это время как раз пошли волны, налет по три-четыре штуки. Сначала FPV-дроны, ну а в конце уже догоняли самолеты. Как бы тормозить колонну было тоже опасно, потому что они быстро достигали нас. Отработали, все четко, сложилось, так получилось удачно <…>", — цитирует пресс-служба слова пулеметчика с позывным "Шкипер".

За одно дежурство расчеты сбивают от пяти до пятнадцати целей, включая крупные беспилотники самолетного типа и малозаметные FPV-дроны, добавили в ведомстве. Ранее сообщалось, что мобильные огневые группы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили беспилотник противника в Запорожской области.
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Группировка войск "Днепр"Запорожская областьНовости СВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Беспилотные войскаВидео
 
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