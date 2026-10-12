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Минобороны создало платформу для обучения нейросетей военного назначения
Минобороны создало платформу для обучения нейросетей военного назначения - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Минобороны создало платформу для обучения нейросетей военного назначения
Министерство обороны России создало сервис для обучения нейросетей военного назначения. Об этом сообщили в оборонном ведомстве в понедельник, 12 октября. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T10:20
2026-10-12T10:20
2026-10-12T10:26
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новости сво
нейросеть
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Министерство обороны России создало сервис для обучения нейросетей военного назначения. Об этом сообщили в оборонном ведомстве в понедельник, 12 октября. Благодаря новому сервису разработчики беспилотных систем смогут получить доступ в хранилище с видеоматериалами результатов применения FPV-дронов и других БПЛА коптерного и самолетного типов. Сервис обеспечен информационной безопасностью на основе сертифицированных средств защиты.Также создан единый унифицированный классификатор распознавания данных для машинного обучения систем искусственного интеллекта (ИИ). Это позволит разработчикам эффективно работать с базой данных. Результаты их работы будут использованы для создания и обучения своих нейросетей.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что современному миру еще предстоит научиться жить и работать с искусственным интеллектом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ростех разработал "умные глаза" для беспилотниковПутин поддержал идею создания нейросети в образованииМир подошел к решающему и поворотному моменту развития - Путин
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министерство обороны рф, новости сво, нейросеть, беспилотник (бпла, дрон)
Минобороны создало платформу для обучения нейросетей военного назначения
Минобороны создали сервис для обучения нейросетей военного назначения
10:20 12.10.2026 (обновлено: 10:26 12.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Министерство обороны России создало сервис для обучения нейросетей военного назначения. Об этом сообщили в оборонном ведомстве в понедельник, 12 октября.
"В Министерстве обороны Российской Федерации создан сервис, предоставляющий доступ разработчикам беспилотных систем к данным объективного контроля боевого применения дронов с целью обучения нейросетей военного назначения", – говорится в сообщении.
Благодаря новому сервису разработчики беспилотных систем смогут получить доступ в хранилище с видеоматериалами результатов применения FPV-дронов и других БПЛА коптерного и самолетного типов. Сервис обеспечен информационной безопасностью на основе сертифицированных средств защиты.
"К сервису подключено более 40 организаций, которые занимаются обучением нейросетей, в том числе для их интеграции в свои боевые беспилотные системы", – отметил замминистра обороны РФ Дмитрий Щербинин, под руководством которого реализуется проект.
Также создан единый унифицированный классификатор распознавания данных для машинного обучения систем искусственного интеллекта (ИИ). Это позволит разработчикам эффективно работать с базой данных. Результаты их работы будут использованы для создания и обучения своих нейросетей.
"Данный подход позволяет повышать устойчивость и адаптивность Вооруженных Сил РФ к современным вызовам в сфере ИИ", – отметили в Минобороны.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что современному миру еще предстоит научиться жить
и работать с искусственным интеллектом.
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