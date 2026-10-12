https://crimea.ria.ru/20261012/minoborony-sozdalo-platformu-dlya-obucheniya-neyrosetey-voennogo-naznacheniya-1160134268.html

Минобороны создало платформу для обучения нейросетей военного назначения

Минобороны создало платформу для обучения нейросетей военного назначения - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Минобороны создало платформу для обучения нейросетей военного назначения

Министерство обороны России создало сервис для обучения нейросетей военного назначения. Об этом сообщили в оборонном ведомстве в понедельник, 12 октября. РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T10:20

2026-10-12T10:20

2026-10-12T10:26

министерство обороны рф

новости сво

нейросеть

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Министерство обороны России создало сервис для обучения нейросетей военного назначения. Об этом сообщили в оборонном ведомстве в понедельник, 12 октября. Благодаря новому сервису разработчики беспилотных систем смогут получить доступ в хранилище с видеоматериалами результатов применения FPV-дронов и других БПЛА коптерного и самолетного типов. Сервис обеспечен информационной безопасностью на основе сертифицированных средств защиты.Также создан единый унифицированный классификатор распознавания данных для машинного обучения систем искусственного интеллекта (ИИ). Это позволит разработчикам эффективно работать с базой данных. Результаты их работы будут использованы для создания и обучения своих нейросетей.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что современному миру еще предстоит научиться жить и работать с искусственным интеллектом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ростех разработал "умные глаза" для беспилотниковПутин поддержал идею создания нейросети в образованииМир подошел к решающему и поворотному моменту развития - Путин

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, нейросеть, беспилотник (бпла, дрон)