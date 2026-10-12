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Миллиардная дыра: на Украине оценили потери бюджета

Миллиардная дыра: на Украине оценили потери бюджета - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Миллиардная дыра: на Украине оценили потери бюджета

Бюджет Украины за девять месяцев текущего года уже недополучил около 50 миллиардов гривен (1,1 миллиарда долларов) запланированных доходов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T13:05

2026-10-12T13:05

2026-10-12T13:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Бюджет Украины за девять месяцев текущего года уже недополучил около 50 миллиардов гривен (1,1 миллиарда долларов) запланированных доходов. Об этом сообщил министр финансов страны Сергей Марченко в ходе выступления в Верховной раде.По итогам года выпадающие доходы бюджета по налогам могут составить 70 миллиардов гривен (порядка 1,55 миллиарда долларов), добавил Марченко.Ранее Сергей Корецкий заявил о нехватке 27 миллиардов долларов для финансирования военных расходов в 2026 году. По его словам, Киев рассчитывал самостоятельно найти около семи миллиардов долларов за счет перераспределения бюджетных средств и сокращения затрат, а оставшиеся 20 миллиардов получить при помощи партнеров.Кроме того, в начале октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что Украине не хватает денег на содержание государства, страна теряет бизнес и экономику, а условия, которые предлагают стране для продолжения вложений западных средств, все хуже.Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал дефицит украинского бюджета "космическим".Правительство Украины отложило все первоочередные расходы и перешло в режим максимальной экономии, но и этого недостаточно для выравнивания ситуации.В начале сентября сообщалось, что правительство Украины вводит режим жесткой экономии бюджетных средств в 2027 году. По словам премьер-министра страны Сергея Корецкого, будут урезаны все расходы, кроме оборонных.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еврокомиссия не покроет дефицит финансирования военных нужд УкраиныУкраине предрекли самую тяжелую зиму за все время конфликтаУкраинскиx беженцев будут выдавливать из "райского сада" - политолог

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украина, в мире, бюджет, деньги, новости