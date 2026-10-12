Миллиардная дыра: на Украине оценили потери бюджета
Бюджет Украины недополучил более миллиарда долларов в этом году – минфин
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины. Архивное фото
© Пресс-служба президента Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Бюджет Украины за девять месяцев текущего года уже недополучил около 50 миллиардов гривен (1,1 миллиарда долларов) запланированных доходов. Об этом сообщил министр финансов страны Сергей Марченко в ходе выступления в Верховной раде.
"За январь-сентябрь общий фонд госбюджета уже недополучили почти 50 миллиардов гривен запланированных доходов, из которых 32 миллиарда гривен (около 712 миллионов долларов) – в августе и сентябре", - цитирует министра РИА Новости.
По итогам года выпадающие доходы бюджета по налогам могут составить 70 миллиардов гривен (порядка 1,55 миллиарда долларов), добавил Марченко.
Ранее Сергей Корецкий заявил о нехватке 27 миллиардов долларов для финансирования военных расходов в 2026 году. По его словам, Киев рассчитывал самостоятельно найти около семи миллиардов долларов за счет перераспределения бюджетных средств и сокращения затрат, а оставшиеся 20 миллиардов получить при помощи партнеров.
Кроме того, в начале октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что Украине не хватает денег на содержание государства, страна теряет бизнес и экономику, а условия, которые предлагают стране для продолжения вложений западных средств, все хуже.
Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал дефицит украинского бюджета "космическим".
Правительство Украины отложило все первоочередные расходы и перешло в режим максимальной экономии, но и этого недостаточно для выравнивания ситуации.
В начале сентября сообщалось, что правительство Украины вводит режим жесткой экономии бюджетных средств в 2027 году. По словам премьер-министра страны Сергея Корецкого, будут урезаны все расходы, кроме оборонных.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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