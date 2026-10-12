Рейтинг@Mail.ru
Микрокредиты в 2027 году: что изменится в условиях предоставления займов - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261012/mikrokredity-v-2027-godu-chto-izmenitsya-v-usloviyakh-predostavleniya-zaymov-1160002363.html
Микрокредиты в 2027 году: что изменится в условиях предоставления займов
Микрокредиты в 2027 году: что изменится в условиях предоставления займов - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Микрокредиты в 2027 году: что изменится в условиях предоставления займов
В 2027 году начнет действовать новое правило в работе микрофинансовых организаций (МФО): "один дорогой микрозайм – в одни руки", которое запретит оформлять на... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T06:02
2026-10-12T06:02
анатолий аксаков
микрофинансовые организации
микрозайм (микрокредит)
финансы
закон и право
общество
новости
мнения
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0c/12/1142712911_0:213:3071:1940_1920x0_80_0_0_f61f20f94cc2502e0c522a755d5f7393.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В 2027 году начнет действовать новое правило в работе микрофинансовых организаций (МФО): "один дорогой микрозайм – в одни руки", которое запретит оформлять на гражданина более одного кредита, полной стоимостью свыше 100% годовых. Как будут действовать новые меры и какие еще ограничения вступят в силу – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Аксаков отметил, что ограничение в работе МФО, а именно верхний порог стоимости кредита 130% годовых, уже действует после предыдущего ужесточения мер."То есть нельзя получать один займ дороже 130% годовых. Но мы поэтапно движемся по пути снижения верхнего предела по процентам", – отметил он.По его словам, в сфере работы микрофинансовых организаций количество невозвратов в разы больше, чем в банковской системе, потому что проценты чрезвычайно велики и условия очень жесткие."Тем не менее зачастую человеку важно взять быстро кредит, без всяких формальностей, юридических и иных переговорных, так он получает быстро кредит, чтобы купить, например, какой-то товар сегодня, несмотря на высокий процент", – добавил Аксаков.Пользуются услугами МФО, по словам депутата, индивидуальные предприниматели, а также люди, которые попали в сложную жизненную ситуацию, однако далеко не все выдерживают предлагаемую договорами нагрузку, перестают обслуживать займ, долги набегают очень быстро, из-за чего люди идут на новый риск – берут очередной займ, больший, чтобы покрыть предыдущие – и так попадают в долговую кабалу."Постоянно набегает долг, все больше и больше, и он постоянно свои деньги направляет на обслуживание этого займа. Поэтому предложение в этом законе, чтобы процент займа не превышал 100% – 1 апреля следующего года это норма начинает действовать. И что между двумя займами должен быть перерыв, чтобы микрофинансовая организация не могла "химичить и старый займ с набежавшими процентами впарить человеку с новыми условиями", – сказала Аксаков.За три дня, отведенных на период охлаждения, люди зачастую передумывают погружаться еще сильнее в долговую зависимость – находят возможность погасить займ, а не брать новый, чтобы не попадать в полную зависимость к кредиторам, которые нередко представляют неформальный рынок, не регулируемый Центробанкам, "а там зачастую действуют и силовые методы взаимодействия", добавил он.Кроме того, в законе, который начнет действовать с 1 апреля 2027 года, предусмотрена и ответственность для МФО, если они нарушат новые меры, предупредил Аксаков."Там есть штрафные санкции, всякие ограничения на работу с количеством заемщиков. То есть у Центрального банка довольно жесткие полномочия есть, которые он может реализовать, и он зачастую наказывает. К слову, число микрофинансовых организаций, уменьшается", – сказал Аксаков.В заключение он рекомендовал россиянам в случае необходимости быстро получить деньги, иметь дело с официальными структурами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Льготный микрозайм на генераторы: в Крыму расширили помощь бизнесу Мошенники нашли способ брать микрозаймы под видом курьеров маркетплейсов Кредитные каникулы – как это работает и кому дадут отсрочку по платежам
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0c/12/1142712911_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_925456ff122793801acf3f113447eeb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анатолий аксаков, микрофинансовые организации, микрозайм (микрокредит), финансы, закон и право, общество, новости, мнения
Микрокредиты в 2027 году: что изменится в условиях предоставления займов

С апреля 2027 года ужесточаются требования к МФО - что изменится для граждан

06:02 12.10.2026
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В 2027 году начнет действовать новое правило в работе микрофинансовых организаций (МФО): "один дорогой микрозайм – в одни руки", которое запретит оформлять на гражданина более одного кредита, полной стоимостью свыше 100% годовых. Как будут действовать новые меры и какие еще ограничения вступят в силу – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Аксаков отметил, что ограничение в работе МФО, а именно верхний порог стоимости кредита 130% годовых, уже действует после предыдущего ужесточения мер.
"То есть нельзя получать один займ дороже 130% годовых. Но мы поэтапно движемся по пути снижения верхнего предела по процентам", – отметил он.
По его словам, в сфере работы микрофинансовых организаций количество невозвратов в разы больше, чем в банковской системе, потому что проценты чрезвычайно велики и условия очень жесткие.
"Тем не менее зачастую человеку важно взять быстро кредит, без всяких формальностей, юридических и иных переговорных, так он получает быстро кредит, чтобы купить, например, какой-то товар сегодня, несмотря на высокий процент", – добавил Аксаков.
Пользуются услугами МФО, по словам депутата, индивидуальные предприниматели, а также люди, которые попали в сложную жизненную ситуацию, однако далеко не все выдерживают предлагаемую договорами нагрузку, перестают обслуживать займ, долги набегают очень быстро, из-за чего люди идут на новый риск – берут очередной займ, больший, чтобы покрыть предыдущие – и так попадают в долговую кабалу.
"Постоянно набегает долг, все больше и больше, и он постоянно свои деньги направляет на обслуживание этого займа. Поэтому предложение в этом законе, чтобы процент займа не превышал 100% – 1 апреля следующего года это норма начинает действовать. И что между двумя займами должен быть перерыв, чтобы микрофинансовая организация не могла "химичить и старый займ с набежавшими процентами впарить человеку с новыми условиями", – сказала Аксаков.
За три дня, отведенных на период охлаждения, люди зачастую передумывают погружаться еще сильнее в долговую зависимость – находят возможность погасить займ, а не брать новый, чтобы не попадать в полную зависимость к кредиторам, которые нередко представляют неформальный рынок, не регулируемый Центробанкам, "а там зачастую действуют и силовые методы взаимодействия", добавил он.
Кроме того, в законе, который начнет действовать с 1 апреля 2027 года, предусмотрена и ответственность для МФО, если они нарушат новые меры, предупредил Аксаков.
"Там есть штрафные санкции, всякие ограничения на работу с количеством заемщиков. То есть у Центрального банка довольно жесткие полномочия есть, которые он может реализовать, и он зачастую наказывает. К слову, число микрофинансовых организаций, уменьшается", – сказал Аксаков.
В заключение он рекомендовал россиянам в случае необходимости быстро получить деньги, иметь дело с официальными структурами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Льготный микрозайм на генераторы: в Крыму расширили помощь бизнесу
Мошенники нашли способ брать микрозаймы под видом курьеров маркетплейсов
Кредитные каникулы – как это работает и кому дадут отсрочку по платежам
 
Анатолий АксаковМикрофинансовые организацииМикрозайм (микрокредит)ФинансыЗакон и правоОбществоНовостиМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:08Оправдывала террор ВСУ: жительница Херсонской области предстанет перед судом
15:57Норвегия выделит Украине 16 миллиардов евро на оружие
15:23Батальоны и роты будут называть в честь защитников Родины
15:12Кинофестиваль "Евразийский мост" впервые прошел не в Крыму
15:00В СВР назвали заказчика кампании против сотрудничества с Росатомом
14:49Крымчанин выбил глаз соседу тротуарной плиткой – приговор
14:30ВСУ атаковали городской автобус в Северодонецке
14:08Путин будет готов дать команду не наносить удары по Украине в день выборов
14:04Спасатели Севастополя освободили зажатого в авто мужчину
13:53Россия не даст Зеленскому передышку на поле боя – Лавров
13:43В Кремле ответили на вопрос об энергетическом перемирии
13:36Суд взыскал 10 миллиардов с фигурантки дела о некачественных сухпайках
13:24Обстановка на Крымском мосту - какие очереди и сколько ждать проезда
13:12Развожаев и Силуанов обсудили меры поддержки бизнеса в Севастополе
13:05Миллиардная дыра: на Украине оценили потери бюджета
12:53В Турции перевернулся автобус с туристами - пострадали 17 пассажиров
12:46Новости СВО: обстановка в зоне боев за сутки
12:38В Краматорске расширяют зону принудительной эвакуации детей
12:27Над Россией уничтожили 5 авиабомб и 646 беспилотников
12:20У Крымского моста насмерть разбился мотоциклист
Лента новостейМолния