https://crimea.ria.ru/20261012/mikrokredity-v-2027-godu-chto-izmenitsya-v-usloviyakh-predostavleniya-zaymov-1160002363.html

Микрокредиты в 2027 году: что изменится в условиях предоставления займов

Микрокредиты в 2027 году: что изменится в условиях предоставления займов - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Микрокредиты в 2027 году: что изменится в условиях предоставления займов

В 2027 году начнет действовать новое правило в работе микрофинансовых организаций (МФО): "один дорогой микрозайм – в одни руки", которое запретит оформлять на... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T06:02

2026-10-12T06:02

2026-10-12T06:02

анатолий аксаков

микрофинансовые организации

микрозайм (микрокредит)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В 2027 году начнет действовать новое правило в работе микрофинансовых организаций (МФО): "один дорогой микрозайм – в одни руки", которое запретит оформлять на гражданина более одного кредита, полной стоимостью свыше 100% годовых. Как будут действовать новые меры и какие еще ограничения вступят в силу – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Аксаков отметил, что ограничение в работе МФО, а именно верхний порог стоимости кредита 130% годовых, уже действует после предыдущего ужесточения мер."То есть нельзя получать один займ дороже 130% годовых. Но мы поэтапно движемся по пути снижения верхнего предела по процентам", – отметил он.По его словам, в сфере работы микрофинансовых организаций количество невозвратов в разы больше, чем в банковской системе, потому что проценты чрезвычайно велики и условия очень жесткие."Тем не менее зачастую человеку важно взять быстро кредит, без всяких формальностей, юридических и иных переговорных, так он получает быстро кредит, чтобы купить, например, какой-то товар сегодня, несмотря на высокий процент", – добавил Аксаков.Пользуются услугами МФО, по словам депутата, индивидуальные предприниматели, а также люди, которые попали в сложную жизненную ситуацию, однако далеко не все выдерживают предлагаемую договорами нагрузку, перестают обслуживать займ, долги набегают очень быстро, из-за чего люди идут на новый риск – берут очередной займ, больший, чтобы покрыть предыдущие – и так попадают в долговую кабалу."Постоянно набегает долг, все больше и больше, и он постоянно свои деньги направляет на обслуживание этого займа. Поэтому предложение в этом законе, чтобы процент займа не превышал 100% – 1 апреля следующего года это норма начинает действовать. И что между двумя займами должен быть перерыв, чтобы микрофинансовая организация не могла "химичить и старый займ с набежавшими процентами впарить человеку с новыми условиями", – сказала Аксаков.За три дня, отведенных на период охлаждения, люди зачастую передумывают погружаться еще сильнее в долговую зависимость – находят возможность погасить займ, а не брать новый, чтобы не попадать в полную зависимость к кредиторам, которые нередко представляют неформальный рынок, не регулируемый Центробанкам, "а там зачастую действуют и силовые методы взаимодействия", добавил он.Кроме того, в законе, который начнет действовать с 1 апреля 2027 года, предусмотрена и ответственность для МФО, если они нарушат новые меры, предупредил Аксаков."Там есть штрафные санкции, всякие ограничения на работу с количеством заемщиков. То есть у Центрального банка довольно жесткие полномочия есть, которые он может реализовать, и он зачастую наказывает. К слову, число микрофинансовых организаций, уменьшается", – сказал Аксаков.В заключение он рекомендовал россиянам в случае необходимости быстро получить деньги, иметь дело с официальными структурами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Льготный микрозайм на генераторы: в Крыму расширили помощь бизнесу Мошенники нашли способ брать микрозаймы под видом курьеров маркетплейсов Кредитные каникулы – как это работает и кому дадут отсрочку по платежам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий аксаков, микрофинансовые организации, микрозайм (микрокредит), финансы, закон и право, общество, новости, мнения