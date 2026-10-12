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Крымский мост утром в понедельник - обстановка на объекте - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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Крымский мост утром в понедельник - обстановка на объекте
Крымский мост утром в понедельник - обстановка на объекте - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Крымский мост утром в понедельник - обстановка на объекте
В понедельник утром на Крымском мосту нет очередей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T07:10
2026-10-12T07:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В понедельник утром на Крымском мосту нет очередей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Накануне вечером на Крымском мосту в очереди перед пунктами досмотра со стороны Тамани стояли 400 авто, ждать проезда приходилось около двух часов.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Крымский мост утром в понедельник - обстановка на объекте

Крымский мост утром в понедельник свободен для проезда в обе стороны

07:10 12.10.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВид на Крымский мост
Вид на Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В понедельник утром на Крымском мосту нет очередей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 7 утра с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
Накануне вечером на Крымском мосту в очереди перед пунктами досмотра со стороны Тамани стояли 400 авто, ждать проезда приходилось около двух часов.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
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