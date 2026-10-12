https://crimea.ria.ru/20261012/krymskiy-most-utrom-v-ponedelnik---obstanovka-na-obekte-1160130700.html

Крымский мост утром в понедельник - обстановка на объекте

Крымский мост утром в понедельник - обстановка на объекте - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Крымский мост утром в понедельник - обстановка на объекте

В понедельник утром на Крымском мосту нет очередей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T07:10

2026-10-12T07:10

2026-10-12T07:10

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В понедельник утром на Крымском мосту нет очередей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Накануне вечером на Крымском мосту в очереди перед пунктами досмотра со стороны Тамани стояли 400 авто, ждать проезда приходилось около двух часов.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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