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Крымский борец завоевал серебро на чемпионате России - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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Крымский борец завоевал серебро на чемпионате России
Крымский борец завоевал серебро на чемпионате России - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Крымский борец завоевал серебро на чемпионате России
Мастер спорта международного класса Азамат Закуев из Симферополя стал вторым на чемпионате России по вольной борьбе. Об этом сообщили в Федерации спортивной... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T21:28
2026-10-12T21:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Мастер спорта международного класса Азамат Закуев из Симферополя стал вторым на чемпионате России по вольной борьбе. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы Республики Крым.Крымчанина в категории до 97 килограммов обошел только кемеровский спортсмен Константин Пшеничников, заняв первое место. Всего в чемпионате приняли участие 29 борцов-вольников из 11 субъектов России, добавили в пресс-службе.Ранее юный спортсмен из Евпатории Мунир Аблятипов взял серебряную медаль XX международного турнира по вольной борьбе среди юношей до 16 лет памяти трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атлеты Севастополя взяли золото на первенстве Азии по пауэрлифтингуПаралимпиец из Севастополя стал чемпионом Европы по плаванию"Хочу ездить на сборы с глухими" – борец из Крыма рассказал о мечте
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Крымский борец завоевал серебро на чемпионате России

Крымчанин Азамат Закуев завоевал серебро на абсолютном чемпионате РФ по вольной борьбе

21:28 12.10.2026
 
© Федерация спортивной борьбы Республики КрымКрымчанин Азамат Закуев завоевал серебро на абсолютном чемпионате РФ по вольной борьбе
Крымчанин Азамат Закуев завоевал серебро на абсолютном чемпионате РФ по вольной борьбе
© Федерация спортивной борьбы Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Мастер спорта международного класса Азамат Закуев из Симферополя стал вторым на чемпионате России по вольной борьбе. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы Республики Крым.
"В весе до 97 кг на пьедестал почета поднялся мастер спорта международного класса Азамат Закуев из Симферополя (тренеры – Арсен Закуев, Игнат Грек и Эдем Муратов), взявший "серебро", - говорится в сообщении.
Крымчанина в категории до 97 килограммов обошел только кемеровский спортсмен Константин Пшеничников, заняв первое место.
Всего в чемпионате приняли участие 29 борцов-вольников из 11 субъектов России, добавили в пресс-службе.
Ранее юный спортсмен из Евпатории Мунир Аблятипов взял серебряную медаль XX международного турнира по вольной борьбе среди юношей до 16 лет памяти трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева.
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