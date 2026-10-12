https://crimea.ria.ru/20261012/krymskiy-borets-zavoeval-serebro-na-chempionate-rossii-1160145775.html

Крымский борец завоевал серебро на чемпионате России

Крымский борец завоевал серебро на чемпионате России - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Крымский борец завоевал серебро на чемпионате России

Мастер спорта международного класса Азамат Закуев из Симферополя стал вторым на чемпионате России по вольной борьбе. Об этом сообщили в Федерации спортивной... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T21:28

2026-10-12T21:28

2026-10-12T21:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Мастер спорта международного класса Азамат Закуев из Симферополя стал вторым на чемпионате России по вольной борьбе. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы Республики Крым.Крымчанина в категории до 97 килограммов обошел только кемеровский спортсмен Константин Пшеничников, заняв первое место. Всего в чемпионате приняли участие 29 борцов-вольников из 11 субъектов России, добавили в пресс-службе.Ранее юный спортсмен из Евпатории Мунир Аблятипов взял серебряную медаль XX международного турнира по вольной борьбе среди юношей до 16 лет памяти трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атлеты Севастополя взяли золото на первенстве Азии по пауэрлифтингуПаралимпиец из Севастополя стал чемпионом Европы по плаванию"Хочу ездить на сборы с глухими" – борец из Крыма рассказал о мечте

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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