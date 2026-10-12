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Крымский борец завоевал серебро на чемпионате России
Крымский борец завоевал серебро на чемпионате России - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Крымский борец завоевал серебро на чемпионате России
Мастер спорта международного класса Азамат Закуев из Симферополя стал вторым на чемпионате России по вольной борьбе. Об этом сообщили в Федерации спортивной... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T21:28
2026-10-12T21:28
2026-10-12T21:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Мастер спорта международного класса Азамат Закуев из Симферополя стал вторым на чемпионате России по вольной борьбе. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы Республики Крым.Крымчанина в категории до 97 килограммов обошел только кемеровский спортсмен Константин Пшеничников, заняв первое место. Всего в чемпионате приняли участие 29 борцов-вольников из 11 субъектов России, добавили в пресс-службе.Ранее юный спортсмен из Евпатории Мунир Аблятипов взял серебряную медаль XX международного турнира по вольной борьбе среди юношей до 16 лет памяти трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атлеты Севастополя взяли золото на первенстве Азии по пауэрлифтингуПаралимпиец из Севастополя стал чемпионом Европы по плаванию"Хочу ездить на сборы с глухими" – борец из Крыма рассказал о мечте
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крым, спорт, новости крыма, симферополь, соревнования
Крымский борец завоевал серебро на чемпионате России
Крымчанин Азамат Закуев завоевал серебро на абсолютном чемпионате РФ по вольной борьбе