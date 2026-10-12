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Крымская спортсменка стала чемпионкой Европы по боксу
Крымская спортсменка стала чемпионкой Европы по боксу - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Крымская спортсменка стала чемпионкой Европы по боксу
Крымская спортсменка Дарья Сажина завоевала золото первенства Европы по боксу среди девушек 15–16 лет в Черногории. Об этом сообщили в понедельник в... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T22:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Крымская спортсменка Дарья Сажина завоевала золото первенства Европы по боксу среди девушек 15–16 лет в Черногории. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе министерства спорта республики.По данным профильного министерства, Сажина выступала в весовой категории до 60 кг.Подготовили спортсменку тренеры Арсен Смаилов и Виктор Кононенко, уточнили в минспорта.Гимнастки из Крыма ранее завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях "Звезды Тавриды".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Художественные гимнасты держат первенство: победы и достижения КрымаКрымчанин стал лучшим армрестлером РоссииБоксер из Севастополя стал чемпионом Спартакиады народов России
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крым, новости крыма, спорт, минспорта крыма, дети
Крымская спортсменка стала чемпионкой Европы по боксу
Крымская спортсменка Дарья Сажина взяла золото первенства Европы по боксу – минспорта