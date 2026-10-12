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Крымчанин выбил глаз соседу тротуарной плиткой – приговор - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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Крымчанин выбил глаз соседу тротуарной плиткой – приговор
Крымчанин выбил глаз соседу тротуарной плиткой – приговор - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Крымчанин выбил глаз соседу тротуарной плиткой – приговор
Житель Кировского района Крыма получил условный срок и выплатил миллион рублей соседу, которого лишил зрения на один глаз. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T14:49
2026-10-12T14:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Житель Кировского района Крыма получил условный срок и выплатил миллион рублей соседу, которого лишил зрения на один глаз. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Подсудимый возместил потерпевшему моральный вред в размере миллиона рублей.Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избил битой до смерти: в Керчи будут судить местного жителя 23 ножевых: рецидивистка из Крыма пойдет в колонию за пьяное убийство Забил бутылкой: житель Севастополя ответит за убийство знакомого в пьяной ссоре
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крым, прокуратура республики крым, происшествия, приговор, суд, новости крыма, правосудие
Крымчанин выбил глаз соседу тротуарной плиткой – приговор

Крымчанин лишил соседа глаза ударом тротуарной плитки и получил 3 года условно

14:49 12.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Житель Кировского района Крыма получил условный срок и выплатил миллион рублей соседу, которого лишил зрения на один глаз. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

"Мужчина в ходе ссоры с соседом поднял с земли кусок тротуарной плитки и кинул. В результате последнему причинены телесные повреждения, повлекшие утрату зрения на левый глаз", - говорится в сообщении.

Подсудимый возместил потерпевшему моральный вред в размере миллиона рублей.
Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.
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КрымПрокуратура Республики КрымПроисшествияПриговорСудНовости КрымаПравосудие
 
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