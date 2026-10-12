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Крымчанин выбил глаз соседу тротуарной плиткой – приговор

Крымчанин выбил глаз соседу тротуарной плиткой – приговор - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Крымчанин выбил глаз соседу тротуарной плиткой – приговор

Житель Кировского района Крыма получил условный срок и выплатил миллион рублей соседу, которого лишил зрения на один глаз. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T14:49

2026-10-12T14:49

2026-10-12T14:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Житель Кировского района Крыма получил условный срок и выплатил миллион рублей соседу, которого лишил зрения на один глаз. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Подсудимый возместил потерпевшему моральный вред в размере миллиона рублей.Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избил битой до смерти: в Керчи будут судить местного жителя 23 ножевых: рецидивистка из Крыма пойдет в колонию за пьяное убийство Забил бутылкой: житель Севастополя ответит за убийство знакомого в пьяной ссоре

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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