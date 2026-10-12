https://crimea.ria.ru/20261012/konflikt-trampa-i-zelenskogo-chem-eto-obernetsya-dlya-ukrainy-1160131761.html

Конфликт Трампа и Зеленского: чем это обернется для Украины

Конфликт Трампа и Зеленского: чем это обернется для Украины - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Конфликт Трампа и Зеленского: чем это обернется для Украины

Из-за конфликта главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом Украина может лишиться американских разведданных и денежных... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T07:43

2026-10-12T07:43

2026-10-12T07:43

дональд трамп

владимир зеленский

малек дудаков

сша

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политика

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Из-за конфликта главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом Украина может лишиться американских разведданных и денежных траншей из Штатов, которые продолжают поступать в Киев через Европу. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков в своем канале в МАКС.По мнению аналитика, лоббисты Киева сознательно идут на разрыв связей с администрацией Трампа, надеясь воспользоваться расколом внутри США. По-видимому, украинцы надеются заручиться поддержкой Демпартии, которая с большой долей вероятности победит на ноябрьских выборах в Конгресс, и работать с ней в обход Белого дома, считает Дудаков.Однако ситуация на Украине становится все более кризисной, страну ожидает самая тяжелая зима с начала войны, и никакие демократы Киеву в этой ситуации не помогут, уверен политолог.Даже если Республиканская партия уступит на предстоящих выборах, публичные баталии с Трампом в любом случае чреваты самыми неприятными последствиями для Киева, подытожил Дудаков.В субботу американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.В ответ Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Трамп заговорил о смене власти на УкраинеТрамп сообщил о разговоре с ПутинымИскра проскочила: что значит досрочное прекращение переговоров Киева и США

сша

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, владимир зеленский, малек дудаков, сша, украина, политика, мнения