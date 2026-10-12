https://crimea.ria.ru/20261012/konflikt-trampa-i-zelenskogo-chem-eto-obernetsya-dlya-ukrainy-1160131761.html
Конфликт Трампа и Зеленского: чем это обернется для Украины
Конфликт Трампа и Зеленского: чем это обернется для Украины - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Конфликт Трампа и Зеленского: чем это обернется для Украины
Из-за конфликта главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом Украина может лишиться американских разведданных и денежных... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T07:43
2026-10-12T07:43
2026-10-12T07:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Из-за конфликта главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом Украина может лишиться американских разведданных и денежных траншей из Штатов, которые продолжают поступать в Киев через Европу. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков в своем канале в МАКС.По мнению аналитика, лоббисты Киева сознательно идут на разрыв связей с администрацией Трампа, надеясь воспользоваться расколом внутри США. По-видимому, украинцы надеются заручиться поддержкой Демпартии, которая с большой долей вероятности победит на ноябрьских выборах в Конгресс, и работать с ней в обход Белого дома, считает Дудаков.Однако ситуация на Украине становится все более кризисной, страну ожидает самая тяжелая зима с начала войны, и никакие демократы Киеву в этой ситуации не помогут, уверен политолог.Даже если Республиканская партия уступит на предстоящих выборах, публичные баталии с Трампом в любом случае чреваты самыми неприятными последствиями для Киева, подытожил Дудаков.В субботу американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.В ответ Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Трамп заговорил о смене власти на УкраинеТрамп сообщил о разговоре с ПутинымИскра проскочила: что значит досрочное прекращение переговоров Киева и США
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дональд трамп, владимир зеленский, малек дудаков, сша, украина, политика, мнения
Конфликт Трампа и Зеленского: чем это обернется для Украины
Конфликт Зеленского с Трампом может лишить Киев разведданных и денежной помощи – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Из-за конфликта главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом Украина может лишиться американских разведданных и денежных траншей из Штатов, которые продолжают поступать в Киев через Европу. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков в своем канале в МАКС.
По мнению аналитика, лоббисты Киева сознательно идут на разрыв связей с администрацией Трампа, надеясь воспользоваться расколом внутри США. По-видимому, украинцы надеются заручиться поддержкой Демпартии, которая с большой долей вероятности победит на ноябрьских выборах в Конгресс, и работать с ней в обход Белого дома, считает Дудаков.
Однако ситуация на Украине становится все более кризисной, страну ожидает самая тяжелая зима с начала войны, и никакие демократы Киеву в этой ситуации не помогут, уверен политолог.
"Конфликт с Трампом угрожает Украине потерей доступа к американским разведданным и даже тем небольшим траншам из США, что продолжают поступать Киеву через Европу. Все равно во внешней политике основные полномочия находятся в руках Белого дома, а не Конгресса. Заодно очевидно будут усиливаться и коррупционные войны в украинской политике", – предположил американист.
Даже если Республиканская партия уступит на предстоящих выборах, публичные баталии с Трампом в любом случае чреваты самыми неприятными последствиями для Киева, подытожил Дудаков.
В субботу американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента.
Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.
В ответ Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы
президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.
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