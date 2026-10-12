https://crimea.ria.ru/20261012/kollektivy-severnogo-kavkaza-vystupyat-v-krymu-na-teatralnom-festivale-1160146300.html

Коллективы Северного Кавказа выступят в Крыму на театральном фестивале

Коллективы Северного Кавказа выступят в Крыму на театральном фестивале - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Коллективы Северного Кавказа выступят в Крыму на театральном фестивале

В Крыму в середине октября пройдет II Межрегиональный фестиваль национальных театров "Крымское вдохновение". Мероприятие будет посвящено Дню народного единства. РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T22:46

2026-10-12T22:46

2026-10-12T22:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в середине октября пройдет II Межрегиональный фестиваль национальных театров "Крымское вдохновение". Мероприятие будет посвящено Дню народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства культуры.Министр культуры Крыма Татьяна Манежина предложила в целях творческого обмена и патриотического воспитания пригласить на показы спектаклей студентов крымских образовательных учреждений сферы культуры.Первый фестиваль "Крымское вдохновение" состоялся в Крыму осенью 2025 года. Он объединил на одной площадке театральные коллективы Северного Кавказа и полуострова. Предполагалось, что совместные мероприятия дадут толчок к укреплению межнационального согласия и поддержке самобытных народных театров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Масштабная набережная и большой театр: что хотят строить в Керчи"Чеховские традиции": в Ялте открылся фестиваль любительских театров"Театральный поезд" из Севастополя выдвинется в Москву через Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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