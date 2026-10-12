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Коллективы Северного Кавказа выступят в Крыму на театральном фестивале
Коллективы Северного Кавказа выступят в Крыму на театральном фестивале - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Коллективы Северного Кавказа выступят в Крыму на театральном фестивале
В Крыму в середине октября пройдет II Межрегиональный фестиваль национальных театров "Крымское вдохновение". Мероприятие будет посвящено Дню народного единства. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T22:46
2026-10-12T22:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в середине октября пройдет II Межрегиональный фестиваль национальных театров "Крымское вдохновение". Мероприятие будет посвящено Дню народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства культуры.Министр культуры Крыма Татьяна Манежина предложила в целях творческого обмена и патриотического воспитания пригласить на показы спектаклей студентов крымских образовательных учреждений сферы культуры.Первый фестиваль "Крымское вдохновение" состоялся в Крыму осенью 2025 года. Он объединил на одной площадке театральные коллективы Северного Кавказа и полуострова. Предполагалось, что совместные мероприятия дадут толчок к укреплению межнационального согласия и поддержке самобытных народных театров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Масштабная набережная и большой театр: что хотят строить в Керчи"Чеховские традиции": в Ялте открылся фестиваль любительских театров"Театральный поезд" из Севастополя выдвинется в Москву через Крым
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Коллективы Северного Кавказа выступят в Крыму на театральном фестивале
В Крым на фестиваль национальных театров приедут артисты из Северного Кавказа