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Клещи атакуют: в Крыму выросло число заболевших боррелиозом
Клещи атакуют: в Крыму выросло число заболевших боррелиозом - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Клещи атакуют: в Крыму выросло число заболевших боррелиозом
В Крыму и Севастополе 64 человека заболели клещевым боррелиозом с начала года. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T17:20
2026-10-12T17:20
2026-10-12T17:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе 64 человека заболели клещевым боррелиозом с начала года. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора.При этом в ведомстве отметили, что люди реже обращались в медицинские организации полуострова по поводу присасывания клещей, чем прошлом году. Чаще всего клещи присасываются к людям в лесных массивах, парковых зона и на "зеленых" территориях.2 октября в крымском Центре гигиены и эпидемиологии сообщили, что в Крыму и Севастополе по состоянию на конец сентября в медицинские организации после укусов клещей обратились более двух тысяч человек. Около восьми тысяч человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в 2026 году.По состоянию на середину сентября на полуострове начитывалось 57 человек, зараженных клещевым боррелиозом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым попал в список опасных регионов по клещевому энцефалитуВ Крыму с начала года клещи покусали более 2000 человекВ России начался второй пик активности клещей
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Клещи атакуют: в Крыму выросло число заболевших боррелиозом
В Крыму и Севастополе 64 человека заболели клещевым боррелиозом с начала года