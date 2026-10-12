https://crimea.ria.ru/20261012/kleschi-atakuyut-v-krymu-vyroslo-chislo-zabolevshikh-borreliozom-1160150364.html

Клещи атакуют: в Крыму выросло число заболевших боррелиозом

Клещи атакуют: в Крыму выросло число заболевших боррелиозом - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Клещи атакуют: в Крыму выросло число заболевших боррелиозом

В Крыму и Севастополе 64 человека заболели клещевым боррелиозом с начала года. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T17:20

2026-10-12T17:20

2026-10-12T17:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе 64 человека заболели клещевым боррелиозом с начала года. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора.При этом в ведомстве отметили, что люди реже обращались в медицинские организации полуострова по поводу присасывания клещей, чем прошлом году. Чаще всего клещи присасываются к людям в лесных массивах, парковых зона и на "зеленых" территориях.2 октября в крымском Центре гигиены и эпидемиологии сообщили, что в Крыму и Севастополе по состоянию на конец сентября в медицинские организации после укусов клещей обратились более двух тысяч человек. Около восьми тысяч человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в 2026 году.По состоянию на середину сентября на полуострове начитывалось 57 человек, зараженных клещевым боррелиозом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым попал в список опасных регионов по клещевому энцефалитуВ Крыму с начала года клещи покусали более 2000 человекВ России начался второй пик активности клещей

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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