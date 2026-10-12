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Кинофестиваль "Евразийский мост" впервые прошел не в Крыму

Кинофестиваль "Евразийский мост" впервые прошел не в Крыму - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Кинофестиваль "Евразийский мост" впервые прошел не в Крыму

Международный кинофестиваль "Евразийский мост" впервые прошел не в Крыму. 10-й юбилейный смотр состоялся в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе министерства... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T15:12

2026-10-12T15:12

2026-10-12T15:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Международный кинофестиваль "Евразийский мост" впервые прошел не в Крыму. 10-й юбилейный смотр состоялся в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Крыма.В программу вошли два международных конкурса, в которых участвовали девять игровых и девять документальных картин, а также специальные программы "Киноатлас СССР: избранное" и "Киноатлас России: избранное". География фестиваля охватила Россию, Китай, Испанию, Румынию, Индию, ОАЭ, Республику Корея, Вьетнам, Грецию, Швейцарию, Узбекистан, Турцию, Болгарию и Великобританию.После показов в Москве фестиваль "Евразийский мост" вернется в Крым, где пройдет программа "Эхо фестиваля", отметили в минкультуры Крыма.Фестиваль "Евразийский мост" впервые прошел в Ялте в 2016 году. Идея его создания принадлежит режиссеру Никите Михалкову. В 2014 году на презентации картины "Солнечный удар" он предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в Крыму для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве и дал бы импульс укреплению международных культурных связей. Фестиваль проводится при поддержке и участии Национальной академии кинематографических искусств и наук России и Союза кинематографистов России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гран-при "Евразийского моста" получил российский фильм "Сестренка"Три поколения: артист Гуськов рассказал о семейном отдыхе в КрымуНормальный процесс: Аксенов об импортозамещении американского кино

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