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Кинофестиваль "Евразийский мост" впервые прошел не в Крыму
Кинофестиваль "Евразийский мост" впервые прошел не в Крыму - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Кинофестиваль "Евразийский мост" впервые прошел не в Крыму
Международный кинофестиваль "Евразийский мост" впервые прошел не в Крыму. 10-й юбилейный смотр состоялся в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе министерства... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T15:12
2026-10-12T15:12
2026-10-12T15:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Международный кинофестиваль "Евразийский мост" впервые прошел не в Крыму. 10-й юбилейный смотр состоялся в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Крыма.В программу вошли два международных конкурса, в которых участвовали девять игровых и девять документальных картин, а также специальные программы "Киноатлас СССР: избранное" и "Киноатлас России: избранное". География фестиваля охватила Россию, Китай, Испанию, Румынию, Индию, ОАЭ, Республику Корея, Вьетнам, Грецию, Швейцарию, Узбекистан, Турцию, Болгарию и Великобританию.После показов в Москве фестиваль "Евразийский мост" вернется в Крым, где пройдет программа "Эхо фестиваля", отметили в минкультуры Крыма.Фестиваль "Евразийский мост" впервые прошел в Ялте в 2016 году. Идея его создания принадлежит режиссеру Никите Михалкову. В 2014 году на презентации картины "Солнечный удар" он предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в Крыму для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве и дал бы импульс укреплению международных культурных связей. Фестиваль проводится при поддержке и участии Национальной академии кинематографических искусств и наук России и Союза кинематографистов России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гран-при "Евразийского моста" получил российский фильм "Сестренка"Три поколения: артист Гуськов рассказал о семейном отдыхе в КрымуНормальный процесс: Аксенов об импортозамещении американского кино
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крым, кино, кинематограф, новости, минкульт крыма, москва, культура, искусство
Кинофестиваль "Евразийский мост" впервые прошел не в Крыму
Юбилейный кинофестиваль "Евразийский мост" перенесли из Крыма в Москву
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Международный кинофестиваль "Евразийский мост" впервые прошел не в Крыму. 10-й юбилейный смотр состоялся в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Крыма.
"В юбилейный год Международный кинофестиваль "Евразийский мост" впервые прошел в Москве, объединив кинематографистов из 14 стран. С 5 по 9 октября на семи площадках столицы зрителям представили 28 фильмов", – рассказали в министерстве.
В программу вошли два международных конкурса, в которых участвовали девять игровых и девять документальных картин, а также специальные программы "Киноатлас СССР: избранное" и "Киноатлас России: избранное".
География фестиваля охватила Россию, Китай, Испанию, Румынию, Индию, ОАЭ, Республику Корея, Вьетнам, Грецию, Швейцарию, Узбекистан, Турцию, Болгарию и Великобританию.
Работы конкурса оценивали два состава международного жюри, в том числе режиссеры и продюсеры из России, Китая, Узбекистана, Италии, Хорватии. Лучшим документальным фильмом фестиваля признан "Ангельский чин" Юлии Бобковой (Россия). Главный приз конкурса игрового кино получил фильм "Вата" Рашида Маликова (Узбекистан).
После показов в Москве фестиваль "Евразийский мост" вернется в Крым, где пройдет программа "Эхо фестиваля", отметили в минкультуры Крыма.
Фестиваль "Евразийский мост" впервые прошел в Ялте в 2016 году. Идея его создания принадлежит режиссеру Никите Михалкову. В 2014 году на презентации картины "Солнечный удар" он предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в Крыму для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве и дал бы импульс укреплению международных культурных связей. Фестиваль проводится при поддержке и участии Национальной академии кинематографических искусств и наук России и Союза кинематографистов России.
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