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Какие схемы мошенники используют против семей бойцов СВО в Крыму - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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Какие схемы мошенники используют против семей бойцов СВО в Крыму
Какие схемы мошенники используют против семей бойцов СВО в Крыму - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Какие схемы мошенники используют против семей бойцов СВО в Крыму
В Крыму с начала октября выявлено четыре факта кражи крупных сумм с банковских счетов семей участников СВО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T22:31
2026-10-12T22:31
мошенничество
крым
мвд по республике крым
происшествия
цифровая безопасность
киберпреступность
кибербезопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с начала октября выявлено четыре факта кражи крупных сумм с банковских счетов семей участников СВО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель начальника специализированного следственного отдела по расследованию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и дистанционных мошенничеств МВД по РК, подполковник юстиции Екатерина Олянина.По словам Оляниной, с первого октября зарегистрировано 61 преступление по фактам мошенничества и краж с банковских счетов крымчан."Из указанных фактов четыре случая - потерпевшие связанны с участниками СВО, а именно - члены семей погибших военных", - поделилась она.Одна из потерпевших, рассказала Екатерина Олянина, - мать погибшего бойца.Остальные три факта преступлений, по словам подполковника юстиции, были совершены под предлогом продления договора на обслуживание сим-карты.Она акцентировала, что в мошеннических схемах задействованы подготовленные психологи."Страх, боязнь и подчинение - они "правильно" разговаривают, используя методы социальной инженерии. Тут работает ряд психологов. Когда мы отслеживаем преступления на крупные суммы, то там проходят звонки минимум с 5-8 номеров телефонов. Человеку не дают прийти в себя, звонки начинаются последовательно", - предупредила она.Первое, что возможно сделать в такой ситуации, уведомить банк о приостановке всех операций, которые могут проводиться дистанционно, а также изменить пароли и на какой-то период приостановить банковское обслуживание, рекомендует специалист.Также специалист посоветовала очень внимательно относиться к сим-картам, к которым привязаны системы дистанционного банковского обслуживания."Здесь нужно в первую очередь самому человеку быть очень бдительным и относиться к этому серьезно, потому что система дистанционного банковского обслуживания по факту ваш личный кабинет и очень прост способ его восстановления", - подчеркнула гостья эфира.Екатерина Олянина призвала всех внимательнее относится к собственным действиям в сети и тщательно отслеживать действия детей в цифровом пространстве."Их вовлекают в преступления террористической направленности. Им звонят под видом различных спецслужб, заставляют участвовать в актах терроризма сообщать о минировании школы или здания. В основном сейчас в этом задействованы несовершеннолетние лица, и это может быть ребенок абсолютно любого родителя. Это происходит в школах, в чатах, это их контент", - заключила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Выводят из равновесия: какие схемы применяют мошенники к бойцам СВОСнова под прицелом: мошенники обманывают бойцов СВО и их родственниковМошенники придумали новую схему взлома аккаунтов россиян
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5
4.7
96
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мошенничество, крым, мвд по республике крым, происшествия, цифровая безопасность, киберпреступность, кибербезопасность, совет эксперта, общество, новости крыма, участники сво
Какие схемы мошенники используют против семей бойцов СВО в Крыму

В Крыму в октябре мошенники четыре раза украли деньги со счетов семей бойцов СВО

22:31 12.10.2026
 
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Военный билет и удостоверение ветерана боевых действий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с начала октября выявлено четыре факта кражи крупных сумм с банковских счетов семей участников СВО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель начальника специализированного следственного отдела по расследованию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и дистанционных мошенничеств МВД по РК, подполковник юстиции Екатерина Олянина.

"У них на счетах оказываются большие суммы денег, и выплаты производятся поэтапно. Люди получают социальные выплаты, и под видом как раз указанных выплат и совершаются такие преступления. Эти преступления у нас находятся на особом контроле, потому что, как правило, это большие ущербы", - отметила она.

По словам Оляниной, с первого октября зарегистрировано 61 преступление по фактам мошенничества и краж с банковских счетов крымчан.
"Из указанных фактов четыре случая - потерпевшие связанны с участниками СВО, а именно - члены семей погибших военных", - поделилась она.
Одна из потерпевших, рассказала Екатерина Олянина, - мать погибшего бойца.

"Она установила ссылку. И тут, кстати, СВО это совершенно не касалось, это было под видом установления обновления мобильного приложения на телефоне. Просто обновление, как новая версия от программ. Под видом установки этого обновления было загружено вредоносное программное обеспечение, и неустановленные лица получили доступ к ее личному кабинету и осуществили перевод денежных средств с ее счетов", - рассказала она.

Остальные три факта преступлений, по словам подполковника юстиции, были совершены под предлогом продления договора на обслуживание сим-карты.

"У нас были установленные случаи, что мошенники ведут лиц поэтапно. Как правило, они звонят, представляются сотрудниками правоохранительных органов, объясняют, что необходимо провести оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершающих ряд мошенничеств, в том числе в отношении иных граждан, и убеждают поучаствовать в этих мероприятиях. Чтобы человек согласился на участие, его необходимо убедить, что в отношении него также совершаются мошеннические действия", - пояснила собеседница.

Она акцентировала, что в мошеннических схемах задействованы подготовленные психологи.
"Страх, боязнь и подчинение - они "правильно" разговаривают, используя методы социальной инженерии. Тут работает ряд психологов. Когда мы отслеживаем преступления на крупные суммы, то там проходят звонки минимум с 5-8 номеров телефонов. Человеку не дают прийти в себя, звонки начинаются последовательно", - предупредила она.
Первое, что возможно сделать в такой ситуации, уведомить банк о приостановке всех операций, которые могут проводиться дистанционно, а также изменить пароли и на какой-то период приостановить банковское обслуживание, рекомендует специалист.
Также специалист посоветовала очень внимательно относиться к сим-картам, к которым привязаны системы дистанционного банковского обслуживания.
"Здесь нужно в первую очередь самому человеку быть очень бдительным и относиться к этому серьезно, потому что система дистанционного банковского обслуживания по факту ваш личный кабинет и очень прост способ его восстановления", - подчеркнула гостья эфира.
Екатерина Олянина призвала всех внимательнее относится к собственным действиям в сети и тщательно отслеживать действия детей в цифровом пространстве.
"Их вовлекают в преступления террористической направленности. Им звонят под видом различных спецслужб, заставляют участвовать в актах терроризма сообщать о минировании школы или здания. В основном сейчас в этом задействованы несовершеннолетние лица, и это может быть ребенок абсолютно любого родителя. Это происходит в школах, в чатах, это их контент", - заключила она.
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