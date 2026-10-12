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Какие схемы мошенники используют против семей бойцов СВО в Крыму

Какие схемы мошенники используют против семей бойцов СВО в Крыму - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Какие схемы мошенники используют против семей бойцов СВО в Крыму

В Крыму с начала октября выявлено четыре факта кражи крупных сумм с банковских счетов семей участников СВО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T22:31

2026-10-12T22:31

2026-10-12T22:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с начала октября выявлено четыре факта кражи крупных сумм с банковских счетов семей участников СВО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель начальника специализированного следственного отдела по расследованию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и дистанционных мошенничеств МВД по РК, подполковник юстиции Екатерина Олянина.По словам Оляниной, с первого октября зарегистрировано 61 преступление по фактам мошенничества и краж с банковских счетов крымчан."Из указанных фактов четыре случая - потерпевшие связанны с участниками СВО, а именно - члены семей погибших военных", - поделилась она.Одна из потерпевших, рассказала Екатерина Олянина, - мать погибшего бойца.Остальные три факта преступлений, по словам подполковника юстиции, были совершены под предлогом продления договора на обслуживание сим-карты.Она акцентировала, что в мошеннических схемах задействованы подготовленные психологи."Страх, боязнь и подчинение - они "правильно" разговаривают, используя методы социальной инженерии. Тут работает ряд психологов. Когда мы отслеживаем преступления на крупные суммы, то там проходят звонки минимум с 5-8 номеров телефонов. Человеку не дают прийти в себя, звонки начинаются последовательно", - предупредила она.Первое, что возможно сделать в такой ситуации, уведомить банк о приостановке всех операций, которые могут проводиться дистанционно, а также изменить пароли и на какой-то период приостановить банковское обслуживание, рекомендует специалист.Также специалист посоветовала очень внимательно относиться к сим-картам, к которым привязаны системы дистанционного банковского обслуживания."Здесь нужно в первую очередь самому человеку быть очень бдительным и относиться к этому серьезно, потому что система дистанционного банковского обслуживания по факту ваш личный кабинет и очень прост способ его восстановления", - подчеркнула гостья эфира.Екатерина Олянина призвала всех внимательнее относится к собственным действиям в сети и тщательно отслеживать действия детей в цифровом пространстве."Их вовлекают в преступления террористической направленности. Им звонят под видом различных спецслужб, заставляют участвовать в актах терроризма сообщать о минировании школы или здания. В основном сейчас в этом задействованы несовершеннолетние лица, и это может быть ребенок абсолютно любого родителя. Это происходит в школах, в чатах, это их контент", - заключила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Выводят из равновесия: какие схемы применяют мошенники к бойцам СВОСнова под прицелом: мошенники обманывают бойцов СВО и их родственниковМошенники придумали новую схему взлома аккаунтов россиян

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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