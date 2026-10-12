https://crimea.ria.ru/20261012/gde-v-sevastopole-kupit-benzin-po-100-rubley--1160157127.html

Где в Севастополе купить бензин по 100 рублей

Где в Севастополе купить бензин по 100 рублей - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Где в Севастополе купить бензин по 100 рублей

В Севастополе 13 октября в свободной продаже будут бензин АИ-98 без ограничений, АИ-95 NP – до 30 литров. А вот АИ-92 – только по QR-кодам. Об этом информирует... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T21:11

2026-10-12T21:11

2026-10-12T21:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе 13 октября в свободной продаже будут бензин АИ-98 без ограничений, АИ-95 NP – до 30 литров. А вот АИ-92 – только по QR-кодам. Об этом информирует пресс-служба правительства города.По данным пресс-службы, на станциях "ТЭС" в свободной продаже по наличию, круглосуточно и без ограничений по лимиту доступен бензин марки АИ-98, ДТ, ДТ NP. АИ-95 NP также будет в свободной продаже, но с ограничением - не более 30 литров.Все виды топлива по наличию будут в свободной продаже на пяти автозаправках с 9 до 13 часов с лимитом в 20 литров:Таврида 1Таврида 2ВерхнесадовоеОрлиноеГончарноеНа девяти АЗС сети "Атан" будет доступен бензин марки АИ-95 с 10 до 16 часов – лимит 20 литров, по QR-коду по цене не выше 100 рублей. Заправка в канистры у этого трейдера запрещена.Рассылка кодов начнется с 21:00. Проверить его наличие на конкретной АЗС можно онлайн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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