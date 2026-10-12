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Где в Севастополе купить бензин по 100 рублей
Где в Севастополе купить бензин по 100 рублей - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Где в Севастополе купить бензин по 100 рублей
В Севастополе 13 октября в свободной продаже будут бензин АИ-98 без ограничений, АИ-95 NP – до 30 литров. А вот АИ-92 – только по QR-кодам. Об этом информирует... РИА Новости Крым, 12.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе 13 октября в свободной продаже будут бензин АИ-98 без ограничений, АИ-95 NP – до 30 литров. А вот АИ-92 – только по QR-кодам. Об этом информирует пресс-служба правительства города.По данным пресс-службы, на станциях "ТЭС" в свободной продаже по наличию, круглосуточно и без ограничений по лимиту доступен бензин марки АИ-98, ДТ, ДТ NP. АИ-95 NP также будет в свободной продаже, но с ограничением - не более 30 литров.Все виды топлива по наличию будут в свободной продаже на пяти автозаправках с 9 до 13 часов с лимитом в 20 литров:Таврида 1Таврида 2ВерхнесадовоеОрлиноеГончарноеНа девяти АЗС сети "Атан" будет доступен бензин марки АИ-95 с 10 до 16 часов – лимит 20 литров, по QR-коду по цене не выше 100 рублей. Заправка в канистры у этого трейдера запрещена.Рассылка кодов начнется с 21:00. Проверить его наличие на конкретной АЗС можно онлайн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Где в Севастополе купить бензин по 100 рублей
Где в Севастополе купить бензин по 100 рублей на заправках "ТЭС" и "Атан"
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе 13 октября в свободной продаже будут бензин АИ-98 без ограничений, АИ-95 NP – до 30 литров. А вот АИ-92 – только по QR-кодам. Об этом информирует пресс-служба правительства города.
По данным пресс-службы, на станциях "ТЭС" в свободной продаже по наличию, круглосуточно и без ограничений по лимиту доступен бензин марки АИ-98, ДТ, ДТ NP. АИ-95 NP также будет в свободной продаже, но с ограничением - не более 30 литров.
"Продажа двух видов топлива – АИ-95, АИ-92 – на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам по цене не выше 100 рублей. Лимит 20 литров", – сказано в сообщении.
Все виды топлива по наличию будут в свободной продаже на пяти автозаправках с 9 до 13 часов с лимитом в 20 литров:
"Топливо по QR-кодам на АЗС "ТЭС" будут продавать с 09.00 до 20:00. Разрешена заправка в канистры всех видов топлива. Лимит в канистры до 20 литров", – уточнили в правительстве.
На девяти АЗС сети "Атан" будет доступен бензин марки АИ-95 с 10 до 16 часов – лимит 20 литров, по QR-коду по цене не выше 100 рублей. Заправка в канистры у этого трейдера запрещена.
Рассылка кодов начнется с 21:00. Проверить его наличие на конкретной АЗС можно онлайн
.
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