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Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России
Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России
Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили новый санкционный пакет против России, включающий порядка 1600 позиций. Об этом заявила глава... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T11:40
2026-10-12T11:40
2026-10-12T11:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили новый санкционный пакет против России, включающий порядка 1600 позиций. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X.По ее словам, более половины из позиций связаны с цепочками производства баллистических ракет.В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Важный прецедент: американист оценил "дизельную сделку" США с РоссиейВ ответ на санкции Россия становится сильнее - Решетников"Адские санкции" США против России: в Кремле сделали заявление
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россия, санкции против россии, новости, экономика, европейский союз (ес), кая каллас
Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России
Главы МИД стран Евросоюза утвердили новый 22-й пакет санкций против России – Каллас
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили новый санкционный пакет против России, включающий порядка 1600 позиций. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X.
"Министры иностранных дел стран ЕС только что утвердили почти 1600 новых санкционных позиций, направленных против российского военно-промышленного комплекса", - приводит РИА Новости сообщение Каллас.
По ее словам, более половины из позиций связаны с цепочками производства баллистических ракет.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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