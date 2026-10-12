https://crimea.ria.ru/20261012/evrosoyuz-utverdil-22-y-paket-sanktsiy-protiv-rossii-1160136935.html

Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России

Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России

Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили новый санкционный пакет против России, включающий порядка 1600 позиций. Об этом заявила глава... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T11:40

2026-10-12T11:40

2026-10-12T11:40

россия

санкции против россии

новости

экономика

европейский союз (ес)

кая каллас

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8882306415bb89100844cd7ff6609dc1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили новый санкционный пакет против России, включающий порядка 1600 позиций. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X.По ее словам, более половины из позиций связаны с цепочками производства баллистических ракет.В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Важный прецедент: американист оценил "дизельную сделку" США с РоссиейВ ответ на санкции Россия становится сильнее - Решетников"Адские санкции" США против России: в Кремле сделали заявление

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкции против россии, новости, экономика, европейский союз (ес), кая каллас