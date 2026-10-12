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Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Крымский мост открыли для проезда транспорта, ограничение продлилось менее 10 минут. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T22:23
2026-10-12T22:23
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
керчь
тамань
логистика
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для проезда транспорта, ограничение продлилось менее 10 минут. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, керчь, тамань, логистика, транспорт
Движение по Крымскому мосту возобновлено

Крымский мост открыли для проезда

22:23 12.10.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для проезда транспорта, ограничение продлилось менее 10 минут. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяКерчьТаманьЛогистикаТранспорт
 
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