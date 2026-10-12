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Четыре человека погибли в дорожных авариях в Крыму за неделю - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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Четыре человека погибли в дорожных авариях в Крыму за неделю
Четыре человека погибли в дорожных авариях в Крыму за неделю - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Четыре человека погибли в дорожных авариях в Крыму за неделю
За минувшую неделю на дорогах Крыма произошло 25 ДТП, в результате которых четыре человека погибли. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T11:09
2026-10-12T11:09
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
происшествия
госавтоинспекция крыма
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. За минувшую неделю на дорогах Крыма произошло 25 ДТП, в результате которых четыре человека погибли. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.Уточняется, что в общем числе дорожных происшествий за неделю зарегистрировано 12 ДТП с участием пешеходов – четверо погибли, восемь человек, в том числе четверо детей пострадали."Пресечен 151 факт управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 16 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность", – добавили в Госавтоинспекции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток за рулем авто опрокинул иномарку и насмерть сбил ребенка на обочинеКамера все видит: какие нарушения ПДД чаще всего фиксирует видеонаблюдениеВ Крыму водитель насмерть сбил ребенка на "зебре" - приговор суда
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РИА Новости Крым
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4.7
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дтп в крыму и севастополе, происшествия, госавтоинспекция крыма, новости крыма, крым
Четыре человека погибли в дорожных авариях в Крыму за неделю

В Крыму 4 человека погибли и 24 пострадали в ДТП за неделю

11:09 12.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкАвтомобиль сотрудников полиции
Автомобиль сотрудников полиции - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. За минувшую неделю на дорогах Крыма произошло 25 ДТП, в результате которых четыре человека погибли. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
"В период с 5 по 11 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 25 ДТП, в которых 4 человека погибли, 24 человека получили ранения различной степени тяжести, в том числе четверо детей", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в общем числе дорожных происшествий за неделю зарегистрировано 12 ДТП с участием пешеходов – четверо погибли, восемь человек, в том числе четверо детей пострадали.
"Пресечен 151 факт управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 16 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность", – добавили в Госавтоинспекции.
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