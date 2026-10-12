https://crimea.ria.ru/20261012/chetyre-cheloveka-pogibli-v-dorozhnykh-avariyakh-v-krymu-za-nedelyu-1160135540.html

Четыре человека погибли в дорожных авариях в Крыму за неделю

Четыре человека погибли в дорожных авариях в Крыму за неделю - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Четыре человека погибли в дорожных авариях в Крыму за неделю

За минувшую неделю на дорогах Крыма произошло 25 ДТП, в результате которых четыре человека погибли. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T11:09

2026-10-12T11:09

2026-10-12T11:09

ситуация на дорогах крыма

дтп в крыму и севастополе

происшествия

госавтоинспекция крыма

новости крыма

крым

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1c/1159755222_0:14:3594:2036_1920x0_80_0_0_f22b470efd423e5af38f32a7917dd84b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. За минувшую неделю на дорогах Крыма произошло 25 ДТП, в результате которых четыре человека погибли. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.Уточняется, что в общем числе дорожных происшествий за неделю зарегистрировано 12 ДТП с участием пешеходов – четверо погибли, восемь человек, в том числе четверо детей пострадали."Пресечен 151 факт управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 16 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность", – добавили в Госавтоинспекции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток за рулем авто опрокинул иномарку и насмерть сбил ребенка на обочинеКамера все видит: какие нарушения ПДД чаще всего фиксирует видеонаблюдениеВ Крыму водитель насмерть сбил ребенка на "зебре" - приговор суда

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп в крыму и севастополе, происшествия, госавтоинспекция крыма, новости крыма, крым