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Четыре человека погибли в дорожных авариях в Крыму за неделю
Четыре человека погибли в дорожных авариях в Крыму за неделю - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Четыре человека погибли в дорожных авариях в Крыму за неделю
За минувшую неделю на дорогах Крыма произошло 25 ДТП, в результате которых четыре человека погибли. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T11:09
2026-10-12T11:09
2026-10-12T11:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. За минувшую неделю на дорогах Крыма произошло 25 ДТП, в результате которых четыре человека погибли. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.Уточняется, что в общем числе дорожных происшествий за неделю зарегистрировано 12 ДТП с участием пешеходов – четверо погибли, восемь человек, в том числе четверо детей пострадали."Пресечен 151 факт управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 16 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность", – добавили в Госавтоинспекции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток за рулем авто опрокинул иномарку и насмерть сбил ребенка на обочинеКамера все видит: какие нарушения ПДД чаще всего фиксирует видеонаблюдениеВ Крыму водитель насмерть сбил ребенка на "зебре" - приговор суда
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дтп в крыму и севастополе, происшествия, госавтоинспекция крыма, новости крыма, крым
Четыре человека погибли в дорожных авариях в Крыму за неделю
В Крыму 4 человека погибли и 24 пострадали в ДТП за неделю