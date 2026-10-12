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Часть Симферополя 13 октября останется без света
Часть Симферополя 13 октября останется без света - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Часть Симферополя 13 октября останется без света
Во вторник днем на 15 улицах крымской столицы запланировано отключение электроэнергии. Об этом предупредили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T16:37
2026-10-12T16:37
2026-10-12T16:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Во вторник днем на 15 улицах крымской столицы запланировано отключение электроэнергии. Об этом предупредили в компании "Крымэнерго".Так, в зоне отключения оказались абоненты по адресам:- Старозенитная, 3;- Крымской газеты,- Балаклавская;- Батурина, 59;- Русская, 37-103 (нечет), 100-140а (четные);- Гражданская, 106, 110-120 (четные);- Ливневая, 12-32 (четные);- Трубаченко, 25-65 (нечетные), 31а, 34-64 (четные);- Зенитная, 31-63а, (нечетные), 36-70 (четные);- Петровского, 2-34 (четные), 3-57 (нечетные);- Бархатовой, 3-33а (нечетные), 4-36 (четные);- Скифская, 3-17 (нечетные), 4-14 (четные);- Тарабукина, 3-25 (нечетные), 4-34 (четные), 8/8;А также на переулке Ореховый, 1-29 (нечетные), 2-24 (четные) и переулке Русский, 1-31а/12 (нечетные), 2-30 (четные).С полным графиком плановых отключений можно ознакомиться по ссылке.Также во вторник без света останется в более 90 улиц в селах Пионерское и Доброе Симферопольского района. Восстановить подачу электроэнергии рассчитывают к 18 ч.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, симферополь, симферопольский район, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму
Часть Симферополя 13 октября останется без света
На 15 улицах Симферополя 13 октября отключат электроснабжение
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Во вторник днем на 15 улицах крымской столицы запланировано отключение электроэнергии. Об этом предупредили в компании "Крымэнерго".
"В график плановых отключений электроэнергии внесены дополнения. 13 октября 2026 года в период с 8 до 17 часов будет отсутствовать электроснабжение на ряде улиц", - говорится в сообщении.
Так, в зоне отключения оказались абоненты по адресам:
- Русская, 37-103 (нечет), 100-140а (четные);
- Гражданская, 106, 110-120 (четные);
- Ливневая, 12-32 (четные);
- Трубаченко, 25-65 (нечетные), 31а, 34-64 (четные);
- Зенитная, 31-63а, (нечетные), 36-70 (четные);
- Петровского, 2-34 (четные), 3-57 (нечетные);
- Бархатовой, 3-33а (нечетные), 4-36 (четные);
- Скифская, 3-17 (нечетные), 4-14 (четные);
- Тарабукина, 3-25 (нечетные), 4-34 (четные), 8/8;
А также на переулке Ореховый, 1-29 (нечетные), 2-24 (четные) и переулке Русский, 1-31а/12 (нечетные), 2-30 (четные).
С полным графиком плановых отключений можно ознакомиться по ссылке
.
Также во вторник без света останется в более 90 улиц в селах Пионерское и Доброе Симферопольского района. Восстановить подачу электроэнергии рассчитывают к 18 ч.
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