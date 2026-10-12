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Более 90 тысяч симферопольцев имеют льготы на проезд по городу
Более 90 тысяч симферопольцев имеют льготы на проезд по городу - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Более 90 тысяч симферопольцев имеют льготы на проезд по городу
Более 90 тысяч жителей Симферополя оформили право льготного проезда в общественном транспорте, и эта цифра увеличилась по сравнению с прошлым годом. Об этом... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T20:50
2026-10-12T20:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Более 90 тысяч жителей Симферополя оформили право льготного проезда в общественном транспорте, и эта цифра увеличилась по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города по итогам оперативно-хозяйственного совещания под руководством мэра Михаила Афанасьева.Кроме того, в этом году увеличилось число получателей госпомощи на основании социального контракта – всего соцконтракт оформили 57 граждан, из них 46 – на открытие собственного дела, шесть – на поиск работы, еще пятеро – на выход из трудной жизненной ситуации.Также в столичной мэрии напомнили, что до 1 ноября многодетные семьи могут получить компенсацию затрат на приобретение школьной и спортивной формы.В Крыму военнослужащие спасательных формирований и спецподразделений – ветераны боевых действий получат 50-процентную компенсацию на оплату коммунальных услуг и право на льготный проезд в общественном транспорте, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Льготный проезд в электричках по Крыму – что меняется с 1 февраляВ Крыму за полгода на соцвыплаты направили почти 12,9 млрд рублейВ Севастополе станет проще оформить льготы
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крым, новости крыма, симферополь, михаил афанасьев, общественный транспорт, льгота
Более 90 тысяч симферопольцев имеют льготы на проезд по городу
Более 90 тысяч симферопольцев получили льготы на проезд по городу - власти
20:50 12.10.2026 (обновлено: 21:54 12.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Более 90 тысяч жителей Симферополя оформили право льготного проезда в общественном транспорте, и эта цифра увеличилась по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города по итогам оперативно-хозяйственного совещания под руководством мэра Михаила Афанасьева.
"Самой многочисленной мерой социальной поддержки является льготный проезд в общественном транспорте: 92 116 жителям предоставлено право льготного проезда в общественном транспорте. По сравнению с прошлым годом численность получателей увеличилась на 5 348 человек", – проинформировали в столичной мэрии.
Кроме того, в этом году увеличилось число получателей госпомощи на основании социального контракта – всего соцконтракт оформили 57 граждан, из них 46 – на открытие собственного дела, шесть – на поиск работы, еще пятеро – на выход из трудной жизненной ситуации.
Также в столичной мэрии напомнили, что до 1 ноября многодетные семьи могут получить компенсацию затрат на приобретение школьной и спортивной формы.
В Крыму военнослужащие спасательных формирований и спецподразделений – ветераны боевых действий получат 50-процентную компенсацию
на оплату коммунальных услуг и право на льготный проезд в общественном транспорте, сообщалось ранее.
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