https://crimea.ria.ru/20261012/bolee-90-tysyach-simferopoltsev-imeyut--lgoty-na-proezd-po-gorodu-1160156265.html

Более 90 тысяч симферопольцев имеют льготы на проезд по городу

Более 90 тысяч симферопольцев имеют льготы на проезд по городу - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Более 90 тысяч симферопольцев имеют льготы на проезд по городу

Более 90 тысяч жителей Симферополя оформили право льготного проезда в общественном транспорте, и эта цифра увеличилась по сравнению с прошлым годом. Об этом... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T20:50

2026-10-12T20:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Более 90 тысяч жителей Симферополя оформили право льготного проезда в общественном транспорте, и эта цифра увеличилась по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города по итогам оперативно-хозяйственного совещания под руководством мэра Михаила Афанасьева.Кроме того, в этом году увеличилось число получателей госпомощи на основании социального контракта – всего соцконтракт оформили 57 граждан, из них 46 – на открытие собственного дела, шесть – на поиск работы, еще пятеро – на выход из трудной жизненной ситуации.Также в столичной мэрии напомнили, что до 1 ноября многодетные семьи могут получить компенсацию затрат на приобретение школьной и спортивной формы.В Крыму военнослужащие спасательных формирований и спецподразделений – ветераны боевых действий получат 50-процентную компенсацию на оплату коммунальных услуг и право на льготный проезд в общественном транспорте, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Льготный проезд в электричках по Крыму – что меняется с 1 февраляВ Крыму за полгода на соцвыплаты направили почти 12,9 млрд рублейВ Севастополе станет проще оформить льготы

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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