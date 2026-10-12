https://crimea.ria.ru/20261012/bilety-na-poezda-v-krym-mozhno-kupit-za-90-sutok-1160154497.html

Билеты на поезда в Крым можно купить за 90 суток

Билеты на поезда в Крым можно купить за 90 суток - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Билеты на поезда в Крым можно купить за 90 суток

Билеты на четыре поезда "Таврия" крымского направления можно будет купить за 90 суток. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T18:15

2026-10-12T18:15

2026-10-12T18:15

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гранд сервис экспресс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Билеты на четыре поезда "Таврия" крымского направления можно будет купить за 90 суток. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Правило действует для следующих поездов:· №7/8 Санкт-Петербург – Симферополь;· №27/28 Москва – Симферополь "Таврия Экспресс";· №91/92 Москва – Симферополь;· №315/316 Адлер – Симферополь.Отмечается, что продажи будут открываться постепенно в течение вторника 13 октября.В компании напомнили, что на данный момент пассажиров на крымском участке маршрута (от Керчи вглубь полуострова) продолжают перевозить согласованные автобусы.Ранее сообщалось, что поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 19 октября включительно.На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.Ранее сообщалось, что в осенне-зимний период в Крым будут курсировать четыре поезда "Таврия" из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму меняется график некоторых электричекВ Крыму упростили покупку ж/д билета и талона на автобус до станцииВ России с осени изменятся правила перевозки в поездах

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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