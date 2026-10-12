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Билеты на поезда в Крым можно купить за 90 суток - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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Билеты на поезда в Крым можно купить за 90 суток
Билеты на поезда в Крым можно купить за 90 суток - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Билеты на поезда в Крым можно купить за 90 суток
Билеты на четыре поезда "Таврия" крымского направления можно будет купить за 90 суток. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T18:15
2026-10-12T18:15
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поезд "таврия"
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железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Билеты на четыре поезда "Таврия" крымского направления можно будет купить за 90 суток. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Правило действует для следующих поездов:· №7/8 Санкт-Петербург – Симферополь;· №27/28 Москва – Симферополь "Таврия Экспресс";· №91/92 Москва – Симферополь;· №315/316 Адлер – Симферополь.Отмечается, что продажи будут открываться постепенно в течение вторника 13 октября.В компании напомнили, что на данный момент пассажиров на крымском участке маршрута (от Керчи вглубь полуострова) продолжают перевозить согласованные автобусы.Ранее сообщалось, что поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 19 октября включительно.На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.Ранее сообщалось, что в осенне-зимний период в Крым будут курсировать четыре поезда "Таврия" из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму меняется график некоторых электричекВ Крыму упростили покупку ж/д билета и талона на автобус до станцииВ России с осени изменятся правила перевозки в поездах
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крым, новости крыма, поезд "таврия", поезд, железная дорога, логистика, гранд сервис экспресс
Билеты на поезда в Крым можно купить за 90 суток

Билеты на поезда в Крым с 13 октября можно купить за 90 суток - перевозчик

18:15 12.10.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Билеты на четыре поезда "Таврия" крымского направления можно будет купить за 90 суток. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Мы возвращаем глубину продажи 90 суток на поезда "Таврия" крымского направления. Это значит, что поездку можно планировать заранее, в том числе на новогодние праздники: билеты на нужную дату будут поступать в продажу за 90 суток до отправления", - говорится в сообщении.
Правило действует для следующих поездов:
· №7/8 Санкт-Петербург – Симферополь;
· №27/28 Москва – Симферополь "Таврия Экспресс";
· №91/92 Москва – Симферополь;
· №315/316 Адлер – Симферополь.
Отмечается, что продажи будут открываться постепенно в течение вторника 13 октября.
В компании напомнили, что на данный момент пассажиров на крымском участке маршрута (от Керчи вглубь полуострова) продолжают перевозить согласованные автобусы.
Ранее сообщалось, что поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 19 октября включительно.
На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.
Ранее сообщалось, что в осенне-зимний период в Крым будут курсировать четыре поезда "Таврия" из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера.
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