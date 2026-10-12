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Батальоны и роты будут называть в честь защитников Родины
Батальоны и роты будут называть в честь защитников Родины - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Батальоны и роты будут называть в честь защитников Родины
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым почетные наименования батальонам и ротам Вооруженных cил РФ будут присваивать в честь... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T15:23
2026-10-12T15:23
2026-10-12T15:23
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым почетные наименования батальонам и ротам Вооруженных cил РФ будут присваивать в честь погибших защитников Родины. Документ опубликован на официальном портале правовой информации России.Речь идет о тех деятелях и защитниках, которых наградили посмертно за особые заслуги перед Отечеством. Присвоение наименований производится Министерством обороны РФ и руководителями федеральных органов власти за отвагу и мужество, проявленные личным составом в бою, а также за успехи личного состава в полевой, воздушной, морской выучке.Указ вступает в силу сегодня, 12 октября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы сухопутных войск в зоне СВО выполняют сложнейшие задачи – Аксенов127-й отдельной бригаде разведки присвоено наименование "гвардейская"Путин присвоил имя Гудкова 155-й бригаде морской пехоты
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владимир путин (политик), армия и флот, вооруженные силы россии, новости, россия
Батальоны и роты будут называть в честь защитников Родины
В России почетные наименования батальонам и ротам будут давать в честь защитников Родины