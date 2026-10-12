https://crimea.ria.ru/20261012/bakhchisaray-na-den-ostanetsya-bez-sveta-1160156469.html
Бахчисарай на день останется без света
Бахчисарай на день останется без света - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Бахчисарай на день останется без света
В Крыму город Бахчисарай 13 октября останется без света. Об этом сообщает горадминистрация в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T20:55
2026-10-12T20:55
2026-10-12T20:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Крыму город Бахчисарай 13 октября останется без света. Об этом сообщает горадминистрация в своем канале в МАКС.В горадминистрации заверили, что специалисты предпримут все возможные меры для минимизации неудобств."По возможности будут задействованы резервные схемы электроснабжения, а отдельных потребителей подключат к дизель-генераторным установкам. Мы делаем все необходимое, чтобы как можно скорее восстановить стабильную подачу электроэнергии для всех жителей нашего города", - заверили в мэрии.На прошлой неделе в городе Бахчисарае и Бахчисарайском районе применялись графики отключения. В районе сохранялась сложная ситуация с энергообеспечением. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, бахчисарай, отключение электроэнергии в крыму
Бахчисарай на день останется без света
В Крыму город Бахчисарай 13 октября останется без света
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Крыму город Бахчисарай 13 октября останется без света. Об этом сообщает горадминистрация в своем канале в МАКС.
"Сообщаем, что 13 октября 2026 года в городе будет временно отсутствовать электроснабжение — с 08:00 до 17:00. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на объекте Таврического предприятия МЭС", - говорится в сообщении.
В горадминистрации заверили, что специалисты предпримут все возможные меры для минимизации неудобств.
"По возможности будут задействованы резервные схемы электроснабжения, а отдельных потребителей подключат к дизель-генераторным установкам. Мы делаем все необходимое, чтобы как можно скорее восстановить стабильную подачу электроэнергии для всех жителей нашего города", - заверили в мэрии.
На прошлой неделе в городе Бахчисарае и Бахчисарайском районе применялись графики отключения. В районе сохранялась сложная ситуация с энергообеспечением.
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