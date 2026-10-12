https://crimea.ria.ru/20261012/bakhchisaray-na-den-ostanetsya-bez-sveta-1160156469.html

Бахчисарай на день останется без света

Бахчисарай на день останется без света - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Бахчисарай на день останется без света

В Крыму город Бахчисарай 13 октября останется без света. Об этом сообщает горадминистрация в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T20:55

2026-10-12T20:55

2026-10-12T20:55

крым

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бахчисарай

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Крыму город Бахчисарай 13 октября останется без света. Об этом сообщает горадминистрация в своем канале в МАКС.В горадминистрации заверили, что специалисты предпримут все возможные меры для минимизации неудобств."По возможности будут задействованы резервные схемы электроснабжения, а отдельных потребителей подключат к дизель-генераторным установкам. Мы делаем все необходимое, чтобы как можно скорее восстановить стабильную подачу электроэнергии для всех жителей нашего города", - заверили в мэрии.На прошлой неделе в городе Бахчисарае и Бахчисарайском районе применялись графики отключения. В районе сохранялась сложная ситуация с энергообеспечением. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261012/na-severe-kryma-otklyuchat-svet-13-oktyabrya-1160148575.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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