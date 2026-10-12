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Атаки на корабли в Черном море: Болгария просит помощи у ЕС и НАТО - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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Атаки на корабли в Черном море: Болгария просит помощи у ЕС и НАТО
Атаки на корабли в Черном море: Болгария просит помощи у ЕС и НАТО - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Атаки на корабли в Черном море: Болгария просит помощи у ЕС и НАТО
Болгария просит у Евросоюза и стран НАТО оказать техническое содействие в расследовании беспилотной атаки на два торговых судна в Черном море. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T20:36
2026-10-12T20:37
черное море
атаки всу
происшествия
судоходство
безопасность
болгария
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Болгария просит у Евросоюза и стран НАТО оказать техническое содействие в расследовании беспилотной атаки на два торговых судна в Черном море. Об этом сообщили в правительстве страны.Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о беспилотной атаке на суда в исключительной экономической зоне страны в ночь на 6 октября. Одно судно загорелось, другое затонуло. Принадлежность беспилотников не установлена.Подчеркивается, что, несмотря на усилия Болгарии, обломки дронов, с помощью которых можно было бы установить их происхождение, не обнаружены.6 октября в акватории Черного моря произошло возгорание танкера с нефтью. Судно следовало под флагом Либерии и было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа – граждане Индии – спасены. До этого двое граждан Азербайджана погибли, еще двое получили ранения в результате атаки беспилотников на грузовое судно "Теди" в Черном море. Также в 2026 году несколько турецких судов в Черном море подверглись атакам ВСУ. В ряде инцидентов пострадали граждане Турции, один человек погиб.В Черном море необходимо обеспечить безопасность судоходства и остановить нападения на суда, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским в Турецком доме в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Получи, фашист, гранату": Путин об ответе на атаки ВСУ в Черном мореРоссия выработала меры для защиты следующих из портов РФ судовКонтролировать безопасность российских судов в море будет новый институт
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353
60
черное море, атаки всу, происшествия, судоходство, безопасность, болгария, европейский союз (ес), нато, новости
Атаки на корабли в Черном море: Болгария просит помощи у ЕС и НАТО

Болгария запросила помощи ЕС и НАТО в расследовании атак на суда в Черном море

20:36 12.10.2026 (обновлено: 20:37 12.10.2026)
 
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Корабль в порту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Болгария просит у Евросоюза и стран НАТО оказать техническое содействие в расследовании беспилотной атаки на два торговых судна в Черном море. Об этом сообщили в правительстве страны.
Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о беспилотной атаке на суда в исключительной экономической зоне страны в ночь на 6 октября. Одно судно загорелось, другое затонуло. Принадлежность беспилотников не установлена.
"В письмах к председателю Евросовета Антониу Коште, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и генеральному секретарю НАТО Марку Рютте премьер-министр Румен Радев подчеркнул необходимость поддержки союзников и призвал к приоритетному решению этого вопроса (о помощи – ред.), учитывая его неотложный характер", – цитирует сообщение РИА Новости.
Подчеркивается, что, несмотря на усилия Болгарии, обломки дронов, с помощью которых можно было бы установить их происхождение, не обнаружены.
6 октября в акватории Черного моря произошло возгорание танкера с нефтью. Судно следовало под флагом Либерии и было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа – граждане Индии – спасены.
До этого двое граждан Азербайджана погибли, еще двое получили ранения в результате атаки беспилотников на грузовое судно "Теди" в Черном море.
Также в 2026 году несколько турецких судов в Черном море подверглись атакам ВСУ. В ряде инцидентов пострадали граждане Турции, один человек погиб.
В Черном море необходимо обеспечить безопасность судоходства и остановить нападения на суда, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским в Турецком доме в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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Черное мореАтаки ВСУПроисшествияСудоходствоБезопасностьБолгарияЕвропейский Союз (ЕС)НАТОНовости
 
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