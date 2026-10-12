https://crimea.ria.ru/20261012/ataki-na-korabli-v-chernom-more-bolgariya-prosit-pomoschi-u-es-i-nato-1160156599.html

Атаки на корабли в Черном море: Болгария просит помощи у ЕС и НАТО

Атаки на корабли в Черном море: Болгария просит помощи у ЕС и НАТО - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Атаки на корабли в Черном море: Болгария просит помощи у ЕС и НАТО

Болгария просит у Евросоюза и стран НАТО оказать техническое содействие в расследовании беспилотной атаки на два торговых судна в Черном море. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T20:36

2026-10-12T20:36

2026-10-12T20:37

черное море

атаки всу

происшествия

судоходство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Болгария просит у Евросоюза и стран НАТО оказать техническое содействие в расследовании беспилотной атаки на два торговых судна в Черном море. Об этом сообщили в правительстве страны.Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о беспилотной атаке на суда в исключительной экономической зоне страны в ночь на 6 октября. Одно судно загорелось, другое затонуло. Принадлежность беспилотников не установлена.Подчеркивается, что, несмотря на усилия Болгарии, обломки дронов, с помощью которых можно было бы установить их происхождение, не обнаружены.6 октября в акватории Черного моря произошло возгорание танкера с нефтью. Судно следовало под флагом Либерии и было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа – граждане Индии – спасены. До этого двое граждан Азербайджана погибли, еще двое получили ранения в результате атаки беспилотников на грузовое судно "Теди" в Черном море. Также в 2026 году несколько турецких судов в Черном море подверглись атакам ВСУ. В ряде инцидентов пострадали граждане Турции, один человек погиб.В Черном море необходимо обеспечить безопасность судоходства и остановить нападения на суда, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским в Турецком доме в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Получи, фашист, гранату": Путин об ответе на атаки ВСУ в Черном мореРоссия выработала меры для защиты следующих из портов РФ судовКонтролировать безопасность российских судов в море будет новый институт

черное море

болгария

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, атаки всу, происшествия, судоходство, безопасность, болгария, европейский союз (ес), нато, новости