https://crimea.ria.ru/20261012/armiya-rossii-osvobodila-dva-sela-v-dnr-i-zaporozhskoy-oblasti-1160138058.html

Армия России освободила два села в ДНР и Запорожской области

Армия России освободила два села в ДНР и Запорожской области - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Армия России освободила два села в ДНР и Запорожской области

Вооруженные силы России за минувшие сутки освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T12:11

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новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Бойцы группировки "Восток" освободили населенный пункт Никольское Запорожской области, добавили в ведомстве.Накануне сообщалось, что российские военные взяли под контроль Резниково и Купино в Харьковской области, а также освободили населенные пункты Новотроицкое и Петровское Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), запорожская область