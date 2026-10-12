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Армия России освободила два села в ДНР и Запорожской области - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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Армия России освободила два села в ДНР и Запорожской области
Армия России освободила два села в ДНР и Запорожской области - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Армия России освободила два села в ДНР и Запорожской области
Вооруженные силы России за минувшие сутки освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T12:11
2026-10-12T12:11
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Бойцы группировки "Восток" освободили населенный пункт Никольское Запорожской области, добавили в ведомстве.Накануне сообщалось, что российские военные взяли под контроль Резниково и Купино в Харьковской области, а также освободили населенные пункты Новотроицкое и Петровское Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), запорожская область
Армия России освободила два села в ДНР и Запорожской области

Вооруженные силы РФ освободили Лидино в ДНР и Никольское в Запорожской области

12:11 12.10.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Вооруженных сил Российской Федерации
Военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Лидино Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Бойцы группировки "Восток" освободили населенный пункт Никольское Запорожской области, добавили в ведомстве.
Накануне сообщалось, что российские военные взяли под контроль Резниково и Купино в Харьковской области, а также освободили населенные пункты Новотроицкое и Петровское Донецкой Народной Республики.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская область
 
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