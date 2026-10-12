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Алупка останется без света в понедельник

Алупка останется без света в понедельник - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Алупка останется без света в понедельник

Город Алупка на Южной берегу Крыма в понедельник днем останется без электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T08:13

2026-10-12T08:13

2026-10-12T08:13

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Город Алупка на Южной берегу Крыма в понедельник днем останется без электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Уточняется, что такие меры необходимы для проведения неотложных ремонтных работ на объектах электроснабжения.Ранее сообщалось, что на всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. Энергетики принимают все возможные меры для восстановления стабильного электроснабжения полуострова, заверили на предприятии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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алупка

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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