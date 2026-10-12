Рейтинг@Mail.ru
Алупка останется без света в понедельник - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261012/alupka-ostanetsya-bez-sveta-v-ponedelnik-1160132011.html
Алупка останется без света в понедельник
Алупка останется без света в понедельник - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Алупка останется без света в понедельник
Город Алупка на Южной берегу Крыма в понедельник днем останется без электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T08:13
2026-10-12T08:13
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
крым
новости крыма
алупка
энергосистема крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/05/18/1137562817_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6554e127ab5339e920591a8df7a1229.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Город Алупка на Южной берегу Крыма в понедельник днем останется без электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Уточняется, что такие меры необходимы для проведения неотложных ремонтных работ на объектах электроснабжения.Ранее сообщалось, что на всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. Энергетики принимают все возможные меры для восстановления стабильного электроснабжения полуострова, заверили на предприятии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
алупка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/05/18/1137562817_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f63ab8f6c558c697416bcc45e9813113.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, крым, новости крыма, алупка, энергосистема крыма
Алупка останется без света в понедельник

Алупка днем в понедельник останется без света из-за неотложного ремонта

08:13 12.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦентр Алупки после реставрации
Центр Алупки после реставрации - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Город Алупка на Южной берегу Крыма в понедельник днем останется без электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"Сегодня, 12 октября 2026 года, ориентировочно с 11:00 до 18:00, будет отключена подача электроэнергии в г. Алупка, - говорится в сообщении.
Уточняется, что такие меры необходимы для проведения неотложных ремонтных работ на объектах электроснабжения.
Ранее сообщалось, что на всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. Энергетики принимают все возможные меры для восстановления стабильного электроснабжения полуострова, заверили на предприятии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в КрымуКрымНовости КрымаАлупкаЭнергосистема Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:08Оправдывала террор ВСУ: жительница Херсонской области предстанет перед судом
15:57Норвегия выделит Украине 16 миллиардов евро на оружие
15:23Батальоны и роты будут называть в честь защитников Родины
15:12Кинофестиваль "Евразийский мост" впервые прошел не в Крыму
15:00В СВР назвали заказчика кампании против сотрудничества с Росатомом
14:49Крымчанин выбил глаз соседу тротуарной плиткой – приговор
14:30ВСУ атаковали городской автобус в Северодонецке
14:08Путин будет готов дать команду не наносить удары по Украине в день выборов
14:04Спасатели Севастополя освободили зажатого в авто мужчину
13:53Россия не даст Зеленскому передышку на поле боя – Лавров
13:43В Кремле ответили на вопрос об энергетическом перемирии
13:36Суд взыскал 10 миллиардов с фигурантки дела о некачественных сухпайках
13:24Обстановка на Крымском мосту - какие очереди и сколько ждать проезда
13:12Развожаев и Силуанов обсудили меры поддержки бизнеса в Севастополе
13:05Миллиардная дыра: на Украине оценили потери бюджета
12:53В Турции перевернулся автобус с туристами - пострадали 17 пассажиров
12:46Новости СВО: обстановка в зоне боев за сутки
12:38В Краматорске расширяют зону принудительной эвакуации детей
12:27Над Россией уничтожили 5 авиабомб и 646 беспилотников
12:20У Крымского моста насмерть разбился мотоциклист
Лента новостейМолния