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Алупка останется без света в понедельник
Алупка останется без света в понедельник - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Алупка останется без света в понедельник
Город Алупка на Южной берегу Крыма в понедельник днем останется без электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T08:13
2026-10-12T08:13
2026-10-12T08:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Город Алупка на Южной берегу Крыма в понедельник днем останется без электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Уточняется, что такие меры необходимы для проведения неотложных ремонтных работ на объектах электроснабжения.Ранее сообщалось, что на всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. Энергетики принимают все возможные меры для восстановления стабильного электроснабжения полуострова, заверили на предприятии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Алупка останется без света в понедельник
Алупка днем в понедельник останется без света из-за неотложного ремонта
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Город Алупка на Южной берегу Крыма в понедельник днем останется без электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"Сегодня, 12 октября 2026 года, ориентировочно с 11:00 до 18:00, будет отключена подача электроэнергии в г. Алупка, - говорится в сообщении.
Уточняется, что такие меры необходимы для проведения неотложных ремонтных работ на объектах электроснабжения.
Ранее сообщалось, что на всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. Энергетики принимают все возможные меры для восстановления стабильного электроснабжения полуострова, заверили на предприятии.
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