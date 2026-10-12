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Афера на 1,6 млн в Севастополе: адвокат из Красноярского края идет под суд
Афера на 1,6 млн в Севастополе: адвокат из Красноярского края идет под суд - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Афера на 1,6 млн в Севастополе: адвокат из Красноярского края идет под суд
Адвокат из Красноярского края предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество в Севастополе на сумму 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает в... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T16:24
2026-10-12T16:24
2026-10-12T16:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Адвокат из Красноярского края предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество в Севастополе на сумму 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю.Адвокат из Красноярского края была задержана за мошенничество на 1,6 млн рублей в августе. Как сообщалось ранее, фигурантка требовала от жительницы Севастополя взятку за решение вопроса о невозбуждении уголовного дела. Деньги якобы предназначалась для должностного лица следственного комитета.Подчеркивается, что вину в совершенном преступлении фигурант признала. Как указали в пресс-службе прокуратуры Севастополя, на жилой дом и земельный участок 56-летней обвиняемой в Красноярске наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму адвоката будут судить за обман клиента на 5 миллионов рублейВ Крыму осудят адвоката за попытку мошенничества – видео задержанияАдвокат в Крыму получила тюремный срок за мошенничество со взяткой
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Афера на 1,6 млн в Севастополе: адвокат из Красноярского края идет под суд
Адвокат из Красноярского края ответит в суде за мошенничество на 1,6 млн в Севастополе