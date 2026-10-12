Рейтинг@Mail.ru
Афера на 1,6 млн в Севастополе: адвокат из Красноярского края идет под суд - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261012/afera-na-16-mln-v-sevastopole-advokat-iz-krasnoyarskogo-kraya-idet-pod-sud-1160150667.html
Афера на 1,6 млн в Севастополе: адвокат из Красноярского края идет под суд
Афера на 1,6 млн в Севастополе: адвокат из Красноярского края идет под суд - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Афера на 1,6 млн в Севастополе: адвокат из Красноярского края идет под суд
Адвокат из Красноярского края предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество в Севастополе на сумму 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает в... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T16:24
2026-10-12T16:24
севастополь
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура города севастополя
мошенничество
новости севастополя
правосудие
общество
уголовный кодекс
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0c/1160150543_0:29:1151:676_1920x0_80_0_0_915137855c433e5a7b5671080ba9c94b.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Адвокат из Красноярского края предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество в Севастополе на сумму 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю.Адвокат из Красноярского края была задержана за мошенничество на 1,6 млн рублей в августе. Как сообщалось ранее, фигурантка требовала от жительницы Севастополя взятку за решение вопроса о невозбуждении уголовного дела. Деньги якобы предназначалась для должностного лица следственного комитета.Подчеркивается, что вину в совершенном преступлении фигурант признала. Как указали в пресс-службе прокуратуры Севастополя, на жилой дом и земельный участок 56-летней обвиняемой в Красноярске наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму адвоката будут судить за обман клиента на 5 миллионов рублейВ Крыму осудят адвоката за попытку мошенничества – видео задержанияАдвокат в Крыму получила тюремный срок за мошенничество со взяткой
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0c/1160150543_107:0:1046:704_1920x0_80_0_0_e8c7646d698f41a3e77155f1bb44ec5d.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура города севастополя, мошенничество, новости севастополя, правосудие, общество, уголовный кодекс
Афера на 1,6 млн в Севастополе: адвокат из Красноярского края идет под суд

Адвокат из Красноярского края ответит в суде за мошенничество на 1,6 млн в Севастополе

16:24 12.10.2026
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюАдвокат из Красноярского края пойдет под суд за мошенничество на 1,6 млн в Севастополе
Адвокат из Красноярского края пойдет под суд за мошенничество на 1,6 млн в Севастополе
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Адвокат из Красноярского края предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество в Севастополе на сумму 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю.
Адвокат из Красноярского края была задержана за мошенничество на 1,6 млн рублей в августе. Как сообщалось ранее, фигурантка требовала от жительницы Севастополя взятку за решение вопроса о невозбуждении уголовного дела. Деньги якобы предназначалась для должностного лица следственного комитета.

"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката адвокатской палаты Красноярского края. Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере", – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что вину в совершенном преступлении фигурант признала.
Как указали в пресс-службе прокуратуры Севастополя, на жилой дом и земельный участок 56-летней обвиняемой в Красноярске наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму адвоката будут судить за обман клиента на 5 миллионов рублей
В Крыму осудят адвоката за попытку мошенничества – видео задержания
Адвокат в Крыму получила тюремный срок за мошенничество со взяткой
 
СевастопольГСУ СК России по Крыму и СевастополюПрокуратура города СевастополяМошенничествоНовости СевастополяПравосудиеОбществоУголовный кодекс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:31В России будут тренировать спасателей из КНДР
11:12Больше половины европейцев выступают против приема Украины в ЕС
11:01Конкурс Стенина объявит победителей 2026 года в октябре в Музее Москвы
10:56ФСБ сорвала попытку теракта на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже
10:50Стратегию развития спортивной медицины утвердили в РФ – что это значит
10:37Новые регионы смогут воспользоваться господдержкой агрострахования
10:28В Севастополе принято более 20 мер поддержки для бизнеса
10:15Дезориентировать врага: российские бойцы совершенствуют тактику нападения
09:53В Ялте высаживают краснокнижные растения
09:43Удары по Украине: в Киеве разбиты ракетный завод и склад БПЛА
09:28В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
09:19Атаки на Белгородскую область: двое погибли и 16 человек пострадали
09:10Крымский мост утром во вторник – со стороны Керчи растет очередь
09:02Более 600 украинских дронов уничтожены за ночь над территорией России
08:48В России беспилотные трактора научили работать без спутниковой навигации
08:36Самое время: зачем школьникам курс по ИИ и цифровой безопасности
08:13Три города и два района Крыма во вторник останутся без света
07:58Здание школы и дома повреждены в Калужской области после атаки дронов
07:53Где заправить машину в Крыму: данные на 13 октября
07:40Налет на Москву и область - сбиты более 417 беспилотников ВСУ
Лента новостейМолния