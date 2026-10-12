https://crimea.ria.ru/20261012/afera-na-16-mln-v-sevastopole-advokat-iz-krasnoyarskogo-kraya-idet-pod-sud-1160150667.html

Афера на 1,6 млн в Севастополе: адвокат из Красноярского края идет под суд

Афера на 1,6 млн в Севастополе: адвокат из Красноярского края идет под суд - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Афера на 1,6 млн в Севастополе: адвокат из Красноярского края идет под суд

Адвокат из Красноярского края предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество в Севастополе на сумму 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает в... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T16:24

2026-10-12T16:24

2026-10-12T16:24

севастополь

гсу ск россии по крыму и севастополю

прокуратура города севастополя

мошенничество

новости севастополя

правосудие

общество

уголовный кодекс

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0c/1160150543_0:29:1151:676_1920x0_80_0_0_915137855c433e5a7b5671080ba9c94b.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Адвокат из Красноярского края предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество в Севастополе на сумму 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю.Адвокат из Красноярского края была задержана за мошенничество на 1,6 млн рублей в августе. Как сообщалось ранее, фигурантка требовала от жительницы Севастополя взятку за решение вопроса о невозбуждении уголовного дела. Деньги якобы предназначалась для должностного лица следственного комитета.Подчеркивается, что вину в совершенном преступлении фигурант признала. Как указали в пресс-службе прокуратуры Севастополя, на жилой дом и земельный участок 56-летней обвиняемой в Красноярске наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму адвоката будут судить за обман клиента на 5 миллионов рублейВ Крыму осудят адвоката за попытку мошенничества – видео задержанияАдвокат в Крыму получила тюремный срок за мошенничество со взяткой

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура города севастополя, мошенничество, новости севастополя, правосудие, общество, уголовный кодекс