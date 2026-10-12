https://crimea.ria.ru/20261012/676-let-so-dnya-rozhdeniya-dmitriya-donskogo---infografika-1160120594.html

676 лет со дня рождения Дмитрия Донского - инфографика

676 лет со дня рождения Дмитрия Донского - инфографика - РИА Новости Крым, 12.10.2026

676 лет со дня рождения Дмитрия Донского - инфографика

12 октября 1350 года (20 октября по пролептическому григорианскому календарю) в Москве родился великий князь Владимирский и Московский Дмитрий Иванович Донской. РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T07:26

2026-10-12T07:26

2026-10-12T08:06

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12 октября 1350 года (20 октября по пролептическому григорианскому календарю) в Москве родился великий князь Владимирский и Московский Дмитрий Иванович Донской.В княжение Дмитрия в 1367 году был построен первый на Руси белокаменный Кремль в Москве. Князь Дмитрий преодолел сопротивление соперников в борьбе за великое княжение — суздальско-нижегородского, рязанского и тверского князей.Он первым из московских князей возглавил вооруженную борьбу народа против татар. В 1378 году на реке Воже было разгромлено татарское войско Бегича, а в 1380 году московский князь выступил навстречу полчищам татарского темника Мамая, двигавшимся на Русь. В Куликовской битве 1380 года, завершившейся разгромом ордынцев, Дмитрий Донской проявил выдающийся полководческий талант. За эту победу он и был прозван Донским.За свое 30-летнее правление Дмитрий Донской сумел стать признанным главой антиордынской политики в русских землях, собирателем русских земель.Дмитрий добивался признания независимости Русской Православной церкви от Константинополя. В его княжение в Москве были возведены Симонов и Андроников монастыри, прикрывавшие подступы к центру города. При Дмитрии Донском в Москве раньше остальных русских княжеств и земель была введена чеканка серебряной монеты.Дмитрий Донской умер в 1389 году и был погребен в Москве в Архангельском соборе Кремля. В 1988 году великий князь Дмитрий был канонизирован Русской Православной церковью.Имя Дмитрия Донского за несколько столетий стало символом русской воинской славы. В 2002 году был учрежден Орден "За Служение Отечеству" в память святого великого князя Дмитрия Донского и преподобного игумена Сергия Радонежского.

https://crimea.ria.ru/20260818/v-arkhangelskom-sobore-kremlya-nashli-moschi-dmitriya-donskogo-1158600486.html

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