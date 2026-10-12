Рейтинг@Mail.ru
676 лет со дня рождения Дмитрия Донского - инфографика - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20261012/676-let-so-dnya-rozhdeniya-dmitriya-donskogo---infografika-1160120594.html
676 лет со дня рождения Дмитрия Донского - инфографика
676 лет со дня рождения Дмитрия Донского - инфографика - РИА Новости Крым, 12.10.2026
676 лет со дня рождения Дмитрия Донского - инфографика
12 октября 1350 года (20 октября по пролептическому григорианскому календарю) в Москве родился великий князь Владимирский и Московский Дмитрий Иванович Донской. РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T07:26
2026-10-12T08:06
инфографика
история
россия
общество
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/11/1159474264_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_ef1a229a850eefb0024af6393c3cab24.jpg
12 октября 1350 года (20 октября по пролептическому григорианскому календарю) в Москве родился великий князь Владимирский и Московский Дмитрий Иванович Донской.В княжение Дмитрия в 1367 году был построен первый на Руси белокаменный Кремль в Москве. Князь Дмитрий преодолел сопротивление соперников в борьбе за великое княжение — суздальско-нижегородского, рязанского и тверского князей.Он первым из московских князей возглавил вооруженную борьбу народа против татар. В 1378 году на реке Воже было разгромлено татарское войско Бегича, а в 1380 году московский князь выступил навстречу полчищам татарского темника Мамая, двигавшимся на Русь. В Куликовской битве 1380 года, завершившейся разгромом ордынцев, Дмитрий Донской проявил выдающийся полководческий талант. За эту победу он и был прозван Донским.За свое 30-летнее правление Дмитрий Донской сумел стать признанным главой антиордынской политики в русских землях, собирателем русских земель.Дмитрий добивался признания независимости Русской Православной церкви от Константинополя. В его княжение в Москве были возведены Симонов и Андроников монастыри, прикрывавшие подступы к центру города. При Дмитрии Донском в Москве раньше остальных русских княжеств и земель была введена чеканка серебряной монеты.Дмитрий Донской умер в 1389 году и был погребен в Москве в Архангельском соборе Кремля. В 1988 году великий князь Дмитрий был канонизирован Русской Православной церковью.Имя Дмитрия Донского за несколько столетий стало символом русской воинской славы. В 2002 году был учрежден Орден "За Служение Отечеству" в память святого великого князя Дмитрия Донского и преподобного игумена Сергия Радонежского.
https://crimea.ria.ru/20260818/v-arkhangelskom-sobore-kremlya-nashli-moschi-dmitriya-donskogo-1158600486.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/11/1159474264_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_66cc053ab98d738c507f83d99c23c5b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
история, россия, общество
676 лет со дня рождения Дмитрия Донского - инфографика

Исполнилось 676 лет со дня рождения великого князя Дмитрия Донского

07:26 12.10.2026 (обновлено: 08:06 12.10.2026)
 
© Фото: Свято-Владимирский Херсонесский монастырьВ Севастополь доставили мощи Дмитрия Донского
В Севастополь доставили мощи Дмитрия Донского
© Фото: Свято-Владимирский Херсонесский монастырь
Читать в
МАКСДзенTelegram
12 октября 1350 года (20 октября по пролептическому григорианскому календарю) в Москве родился великий князь Владимирский и Московский Дмитрий Иванович Донской.
В княжение Дмитрия в 1367 году был построен первый на Руси белокаменный Кремль в Москве. Князь Дмитрий преодолел сопротивление соперников в борьбе за великое княжение — суздальско-нижегородского, рязанского и тверского князей.
Он первым из московских князей возглавил вооруженную борьбу народа против татар. В 1378 году на реке Воже было разгромлено татарское войско Бегича, а в 1380 году московский князь выступил навстречу полчищам татарского темника Мамая, двигавшимся на Русь. В Куликовской битве 1380 года, завершившейся разгромом ордынцев, Дмитрий Донской проявил выдающийся полководческий талант. За эту победу он и был прозван Донским.
За свое 30-летнее правление Дмитрий Донской сумел стать признанным главой антиордынской политики в русских землях, собирателем русских земель.
Дмитрий добивался признания независимости Русской Православной церкви от Константинополя. В его княжение в Москве были возведены Симонов и Андроников монастыри, прикрывавшие подступы к центру города. При Дмитрии Донском в Москве раньше остальных русских княжеств и земель была введена чеканка серебряной монеты.
676 лет со дня рождения Дмитрия Донского - инфографика676 лет со дня рождения Дмитрия Донского - инфографика
Дмитрий Донской умер в 1389 году и был погребен в Москве в Архангельском соборе Кремля. В 1988 году великий князь Дмитрий был канонизирован Русской Православной церковью.
Имя Дмитрия Донского за несколько столетий стало символом русской воинской славы. В 2002 году был учрежден Орден "За Служение Отечеству" в память святого великого князя Дмитрия Донского и преподобного игумена Сергия Радонежского.
Мощи Дмитрия Донского - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
18 августа, 18:26
В Архангельском соборе Кремля нашли мощи Дмитрия Донского
 
ИнфографикаИсторияРоссияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:08Оправдывала террор ВСУ: жительница Херсонской области предстанет перед судом
15:57Норвегия выделит Украине 16 миллиардов евро на оружие
15:23Батальоны и роты будут называть в честь защитников Родины
15:12Кинофестиваль "Евразийский мост" впервые прошел не в Крыму
15:00В СВР назвали заказчика кампании против сотрудничества с Росатомом
14:49Крымчанин выбил глаз соседу тротуарной плиткой – приговор
14:30ВСУ атаковали городской автобус в Северодонецке
14:08Путин будет готов дать команду не наносить удары по Украине в день выборов
14:04Спасатели Севастополя освободили зажатого в авто мужчину
13:53Россия не даст Зеленскому передышку на поле боя – Лавров
13:43В Кремле ответили на вопрос об энергетическом перемирии
13:36Суд взыскал 10 миллиардов с фигурантки дела о некачественных сухпайках
13:24Обстановка на Крымском мосту - какие очереди и сколько ждать проезда
13:12Развожаев и Силуанов обсудили меры поддержки бизнеса в Севастополе
13:05Миллиардная дыра: на Украине оценили потери бюджета
12:53В Турции перевернулся автобус с туристами - пострадали 17 пассажиров
12:46Новости СВО: обстановка в зоне боев за сутки
12:38В Краматорске расширяют зону принудительной эвакуации детей
12:27Над Россией уничтожили 5 авиабомб и 646 беспилотников
12:20У Крымского моста насмерть разбился мотоциклист
Лента новостейМолния