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151 беспилотник ВСУ уничтожен над российскими регионами и Черным морем - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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151 беспилотник ВСУ уничтожен над российскими регионами и Черным морем
151 беспилотник ВСУ уничтожен над российскими регионами и Черным морем - РИА Новости Крым, 12.10.2026
151 беспилотник ВСУ уничтожен над российскими регионами и Черным морем
За ночь силы ПВО уничтожили 151 вражеский беспилотник над территорией России, в том числе над Крымом и Черным морем. Об этом утром в понедельник сообщили в... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T08:33
2026-10-12T08:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО уничтожили 151 вражеский беспилотник над территорией России, в том числе над Крымом и Черным морем. Об этом утром в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Как сообщалось, шестнадцать беспилотников уничтожены средствами ПВО на подлете к Москве, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.В воскресенье днем силы ПВО ликвидировали 112 вражеских БПЛА над Крымом и другими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:БПЛА атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире – что известноВ ЛНР при атаках ВСУ погибли два человека и 13 получили раненияФрагменты БПЛА упали на аэропорт Сочи - загорелось административное здание
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беспилотник (бпла, дрон), новости сво, пво, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, новости крыма, черное море
151 беспилотник ВСУ уничтожен над российскими регионами и Черным морем

Силы ПВО уничтожили 151 беспилотник ВСУ над российскими регионами и Черным морем

08:33 12.10.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Расчет ПВО группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО уничтожили 151 вражеский беспилотник над территорией России, в том числе над Крымом и Черным морем. Об этом утром в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 11 октября до 8.00 мск 12 октября, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Как сообщалось, шестнадцать беспилотников уничтожены средствами ПВО на подлете к Москве, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В воскресенье днем силы ПВО ликвидировали 112 вражеских БПЛА над Крымом и другими регионами России.
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