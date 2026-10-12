https://crimea.ria.ru/20261012/151-bespilotnik-vsu-unichtozhen-nad-rossiyskimi-regionami-i-chernym-morem-1160132466.html

151 беспилотник ВСУ уничтожен над российскими регионами и Черным морем

151 беспилотник ВСУ уничтожен над российскими регионами и Черным морем - РИА Новости Крым, 12.10.2026

151 беспилотник ВСУ уничтожен над российскими регионами и Черным морем

За ночь силы ПВО уничтожили 151 вражеский беспилотник над территорией России, в том числе над Крымом и Черным морем. Об этом утром в понедельник сообщили в... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T08:33

2026-10-12T08:33

2026-10-12T08:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО уничтожили 151 вражеский беспилотник над территорией России, в том числе над Крымом и Черным морем. Об этом утром в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Как сообщалось, шестнадцать беспилотников уничтожены средствами ПВО на подлете к Москве, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.В воскресенье днем силы ПВО ликвидировали 112 вражеских БПЛА над Крымом и другими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:БПЛА атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире – что известноВ ЛНР при атаках ВСУ погибли два человека и 13 получили раненияФрагменты БПЛА упали на аэропорт Сочи - загорелось административное здание

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), новости сво, пво, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, новости крыма, черное море