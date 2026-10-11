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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Папуа-новой Гвинеи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T18:02
2026-10-11T18:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Папуа-новой Гвинеи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По этим данным, землетрясение зафиксировано в 14.07 по времени UTC (17.07 мск) в 88 км к юго-востоку от города Арава с населением 40,2 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 53 километра.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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папуа - новая гвинея, землетрясение, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, происшествия, новости, в мире
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи