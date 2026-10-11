Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261011/zemletryasenie-magnitudoy-62-proizoshlo-u-beregov-papua-novoy-gvinei-1160123291.html
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Папуа-новой Гвинеи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T18:02
2026-10-11T18:02
папуа - новая гвинея
землетрясение
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
происшествия
новости
в мире
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/03/17/1127737096_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e077072975aca81ddde710f7230b70ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Папуа-новой Гвинеи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По этим данным, землетрясение зафиксировано в 14.07 по времени UTC (17.07 мск) в 88 км к юго-востоку от города Арава с населением 40,2 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 53 километра.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261010/sotni-zdaniy-razrusheny-chto-proiskhodit-v-paname-posle-zemletryaseniy-1160105190.html
папуа - новая гвинея
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/03/17/1127737096_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ad0470101f9bbfcc9acaec5fc917ca65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
папуа - новая гвинея, землетрясение, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, происшествия, новости, в мире
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи

18:02 11.10.2026
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Папуа-новой Гвинеи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По этим данным, землетрясение зафиксировано в 14.07 по времени UTC (17.07 мск) в 88 км к юго-востоку от города Арава с населением 40,2 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 53 километра.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
10 октября, 13:26
Сотни зданий разрушены: что происходит в Панаме после землетрясений
 
Папуа - Новая ГвинеяЗемлетрясениеСейсмологияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центрПроисшествияНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:08Оправдывала террор ВСУ: жительница Херсонской области предстанет перед судом
15:57Норвегия выделит Украине 16 миллиардов евро на оружие
15:23Батальоны и роты будут называть в честь защитников Родины
15:12Кинофестиваль "Евразийский мост" впервые прошел не в Крыму
15:00В СВР назвали заказчика кампании против сотрудничества с Росатомом
14:49Крымчанин выбил глаз соседу тротуарной плиткой – приговор
14:30ВСУ атаковали городской автобус в Северодонецке
14:08Путин будет готов дать команду не наносить удары по Украине в день выборов
14:04Спасатели Севастополя освободили зажатого в авто мужчину
13:53Россия не даст Зеленскому передышку на поле боя – Лавров
13:43В Кремле ответили на вопрос об энергетическом перемирии
13:36Суд взыскал 10 миллиардов с фигурантки дела о некачественных сухпайках
13:24Обстановка на Крымском мосту - какие очереди и сколько ждать проезда
13:12Развожаев и Силуанов обсудили меры поддержки бизнеса в Севастополе
13:05Миллиардная дыра: на Украине оценили потери бюджета
12:53В Турции перевернулся автобус с туристами - пострадали 17 пассажиров
12:46Новости СВО: обстановка в зоне боев за сутки
12:38В Краматорске расширяют зону принудительной эвакуации детей
12:27Над Россией уничтожили 5 авиабомб и 646 беспилотников
12:20У Крымского моста насмерть разбился мотоциклист
Лента новостейМолния