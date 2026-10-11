https://crimea.ria.ru/20261011/zelenskiy-podderzhal-obyavlennoe-trampom-energeticheskoe-peremirie-1160124545.html

Зеленский поддержал объявленное Трампом энергетическое перемирие

Зеленский поддержал объявленное Трампом энергетическое перемирие - РИА Новости Крым, 11.10.2026

Зеленский поддержал объявленное Трампом энергетическое перемирие

Глава Киевского режима Владимир Зеленский поддержал предложение президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Об этом... РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T19:01

2026-10-11T19:01

2026-10-11T19:01

владимир зеленский

перемирие

дональд трамп

украина

россия

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нпз

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Глава Киевского режима Владимир Зеленский поддержал предложение президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о согласованном энергетическом перемирии между Москвой и Киевом.По его словам, Киев сейчас ожидает детали от американской стороны.В воскресенье, сразу после предложения Трампа Зеленский ответил в интервью журналисту Бараку Равиду, что заявление американского лидера стало для него сюрпризом.Также глава киевского режима ранее отказался прекращать бить по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России.Перед этим, президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский не стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что нынешний глава киевского режима мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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сша

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, перемирие, дональд трамп, украина, россия, сша, нпз, новости