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Зеленский отреагировал на слова Трампа об энергетическом перемирии - РИА Новости Крым, 11.10.2026
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Зеленский отреагировал на слова Трампа об энергетическом перемирии
Зеленский отреагировал на слова Трампа об энергетическом перемирии - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Зеленский отреагировал на слова Трампа об энергетическом перемирии
Глава киевского режима Владимир Зеленский ответил президенту США Дональду Трампу после его слов об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Заявление... РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T18:28
2026-10-11T18:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский ответил президенту США Дональду Трампу после его слов об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Заявление опубликовал журналист Барак Равид в сети Х.В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о согласованном энергетическом перемирии между Москвой и Киевом.Вместе с тем, глава киевского режима отказался прекращать бить по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский не стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что нынешний глава киевского режима мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский, дональд трамп, украина, россия, перемирие, новости
Зеленский отреагировал на слова Трампа об энергетическом перемирии

Зеленский отреагировал на слова Трампа об энергетическом перемирии между Москвой и Киевом

18:28 11.10.2026
 
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Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский ответил президенту США Дональду Трампу после его слов об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Заявление опубликовал журналист Барак Равид в сети Х.
В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о согласованном энергетическом перемирии между Москвой и Киевом.
"Объявление о прекращении огня стало новостью для меня. Но если россияне согласятся на энергетическое перемирие, Украина тоже согласится. Если президент Трамп договорится об этом с Путиным", - сказал Зеленский в интервью журналисту Axios Бараку Равиду.
Вместе с тем, глава киевского режима отказался прекращать бить по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский не стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что нынешний глава киевского режима мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать.
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Владимир ЗеленскийДональд ТрампУкраинаРоссияПеремириеНовости
 
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