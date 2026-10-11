https://crimea.ria.ru/20261011/zelenskiy-otreagiroval-na-slova-trampa-ob-energeticheskom-peremirii-1160124067.html

Зеленский отреагировал на слова Трампа об энергетическом перемирии

Зеленский отреагировал на слова Трампа об энергетическом перемирии - РИА Новости Крым, 11.10.2026

Зеленский отреагировал на слова Трампа об энергетическом перемирии

Глава киевского режима Владимир Зеленский ответил президенту США Дональду Трампу после его слов об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Заявление... РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T18:28

2026-10-11T18:28

2026-10-11T18:28

владимир зеленский

дональд трамп

украина

россия

перемирие

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский ответил президенту США Дональду Трампу после его слов об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Заявление опубликовал журналист Барак Равид в сети Х.В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о согласованном энергетическом перемирии между Москвой и Киевом.Вместе с тем, глава киевского режима отказался прекращать бить по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский не стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что нынешний глава киевского режима мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, дональд трамп, украина, россия, перемирие, новости