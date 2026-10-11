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Зеленский отказался прекратить удары по российским НПЗ
Зеленский отказался прекратить удары по российским НПЗ - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Зеленский отказался прекратить удары по российским НПЗ
Глава киевского режима Владимир Зеленский отказывается прекращать бить по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России. РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T13:04
2026-10-11T13:04
2026-10-11T13:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский отказывается прекращать бить по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский не стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что нынешний глава киевского режима мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать.Сегодня, по словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Трамп также отметил, что Владимиру Зеленскому следует провести выборы на Украине.9 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав беседу успешной. После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Важный прецедент: американист оценил "дизельную сделку" США с РоссиейАмериканская сторона готова помочь в доставке помощи и эвакуации из АлешекИскра проскочила: что значит досрочное прекращение переговоров Киева и США
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владимир зеленский, дональд трамп, сша, украина, россия, политика, нпз
Зеленский отказался прекратить удары по российским НПЗ
Зеленский не собирается останавливать удары по российским НПЗ