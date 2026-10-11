https://crimea.ria.ru/20261011/zelenskiy-nazval-usloviya-provedeniya-vyborov-1160122506.html
Зеленский назвал условия проведения выборов
Зеленский назвал условия проведения выборов - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Зеленский назвал условия проведения выборов
Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня, заявил глава киевского режима... РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T17:15
2026-10-11T17:15
2026-10-11T17:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский журналистам.В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому следует провести выборы на Украине. Сегодня, по словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский не стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что нынешний глава киевского режима мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать.Вместе с тем, глава киевского режима отказывается прекращать бить по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сообщил о разговоре с ПутинымАмериканская сторона готова помочь в доставке помощи и эвакуации из АлешекИскра проскочила: что значит досрочное прекращение переговоров Киева и США
https://crimea.ria.ru/20261011/tramp-zelenskomu-sleduet-provesti-vybory-na-ukraine-1160115146.html
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Зеленский назвал условия проведения выборов
Зеленский озвучил условия проведения выборов на Украине