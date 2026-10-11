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Заявления Трампа с Зеленским и атака на дата-центр "Яндекса" - главное - РИА Новости Крым, 11.10.2026
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Заявления Трампа с Зеленским и атака на дата-центр "Яндекса" - главное
Заявления Трампа с Зеленским и атака на дата-центр "Яндекса" - главное - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Заявления Трампа с Зеленским и атака на дата-центр "Яндекса" - главное
Президент США Дональд Трамп заявил об энергетическом перемирии между Моской и Киевом, а также о том, что главе киевского режима Зеленскому следует провести... РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T21:35
2026-10-11T21:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил об энергетическом перемирии между Моской и Киевом, а также о том, что главе киевского режима Зеленскому следует провести выборы на Украине. Зеленский отказался прекратить удары по российским НПЗ и назвал условия проведения выборов на Украине. Атака ВСУ на дата-центр "Яндекса" во Владимире. В Рунете произошел масштабный сбой. Фрагменты БПЛА упали на аэропорт Сочи. Более 100 мигрантов погибли при крушении судна у берегов Джибути. В ДТП с туристическим автобусом в Турции погибли 11 человек. В Непале из-за сильного наводнения смыло жилые дома и мосты. В Польше сообщили о возможном покушении на премьера Дональда Туска.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявления Трампа о перемирии и ЗеленскомВ воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласовали энергетическое перемирие. Сегодня, по словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Американский президент также отметил, что Владимиру Зеленскому следует провести выборы на Украине. Ранее, Трамп заявлял, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав беседу успешной.Вместе с тем, президент США Дональд Трамп заявил, что думает над переименованием Атлантического или Тихого океана в "океан Трампа" или "океан Америк" до своего ухода с поста.Зеленский не собирается останавливать удары по российским НПЗГлава киевского режима Владимир Зеленский отказывается прекращать бить по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России.Зеленский также озвучил условия проведения выборов на Украине. По его словам, Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.Атака на дата-центр "Яндекса" во ВладимиреНочью украинские беспилотники атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире. По информации компании, работа дата-центра была полностью остановлена. Из-за остановки работы часть сервисов "Яндекса" была недоступна.Также "Яндекс" предупредил пользователей о сбоях в работе некоторых сервисов. Сбои отмечаются в "Яндекс Пэй", "Яндекс Лавка", "Яндекс Go" и других.В воскресенье утром губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что вражеские БПЛА атаковали инфраструктуру в пригороде Владимира, возник пожар.Масштабный сбой фиксировался в воскресенье и в Рунете. Отмечались жалобы на работу мобильного приложения "Додо пицца" - 981 жалоба, "Вкусно и точка" и "М.Видео" - 905 жалоб на каждый сервис, а также Lamoda, Wildberries и Delivery Club, но чаще всего жалобы поступали на сервисы "Яндекса".Атака на аэропорт в СочиВ воскресенье фрагменты БПЛА упали на территории аэропорта Сочи, произошло возгорание в административном здании, оно ликвидировано, никто не пострадал, сообщал оперативный штаб Краснодарского края.Затем авиакомпания "Аэрофлот" в связи с введением ограничений на полеты в Сочи и техническими ограничениями аэропорта, перенесла и отменила часть рейсов.Гибель мигрантов и смертельное ДТП в ТурцииУ берегов Джибути при кораблекрушении погибли 109 беженцев из Эфиопии, включая 15 детей. Еще более 116 человек пропали без вести. Всего на борту лодки находилось 305 человек.В Турции результате аварии на трассе Измир-Стамбул, с участием туристического автобуса и эвакуатора погибли 11 человек, 27 получили ранения, один из них — серьезные. На место происшествия были направлены медицинские и спасательные бригады, оперативно начаты спасательные работы.Покушение на ТускаПолиция Польши получила информацию о возможном покушении на премьер-министра республики Дональда Туска. Информация была получена министерством внутренних дел Польши в воскресенье утром. В частности, в ней шла речь о покушениях и на министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша и министра-координатора специальных служб Томаша Семоняка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Заявления Трампа с Зеленским и атака на дата-центр "Яндекса" - главное

Заявления Трампа с Зеленским и атака на дата-центр "Яндекса" - главное за день

21:35 11.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил об энергетическом перемирии между Моской и Киевом, а также о том, что главе киевского режима Зеленскому следует провести выборы на Украине. Зеленский отказался прекратить удары по российским НПЗ и назвал условия проведения выборов на Украине. Атака ВСУ на дата-центр "Яндекса" во Владимире. В Рунете произошел масштабный сбой. Фрагменты БПЛА упали на аэропорт Сочи. Более 100 мигрантов погибли при крушении судна у берегов Джибути. В ДТП с туристическим автобусом в Турции погибли 11 человек. В Непале из-за сильного наводнения смыло жилые дома и мосты. В Польше сообщили о возможном покушении на премьера Дональда Туска.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Заявления Трампа о перемирии и Зеленском

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласовали энергетическое перемирие. Сегодня, по словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Американский президент также отметил, что Владимиру Зеленскому следует провести выборы на Украине. Ранее, Трамп заявлял, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав беседу успешной.
Вместе с тем, президент США Дональд Трамп заявил, что думает над переименованием Атлантического или Тихого океана в "океан Трампа" или "океан Америк" до своего ухода с поста.
Высокогорный поселок Намче-Базар на северо-востоке Гималаев в Непале - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
Вчера, 09:25
В Непале из-за сильного наводнения смыло жилые дома и мосты

Зеленский не собирается останавливать удары по российским НПЗ

Глава киевского режима Владимир Зеленский отказывается прекращать бить по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России.
Зеленский также озвучил условия проведения выборов на Украине. По его словам, Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.
Общественный транспорт
Вчера, 07:09
Сколько людей пересели на общественный транспорт в Крыму

Атака на дата-центр "Яндекса" во Владимире

Ночью украинские беспилотники атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире. По информации компании, работа дата-центра была полностью остановлена. Из-за остановки работы часть сервисов "Яндекса" была недоступна.
Также "Яндекс" предупредил пользователей о сбоях в работе некоторых сервисов. Сбои отмечаются в "Яндекс Пэй", "Яндекс Лавка", "Яндекс Go" и других.
В воскресенье утром губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что вражеские БПЛА атаковали инфраструктуру в пригороде Владимира, возник пожар.
Масштабный сбой фиксировался в воскресенье и в Рунете. Отмечались жалобы на работу мобильного приложения "Додо пицца" - 981 жалоба, "Вкусно и точка" и "М.Видео" - 905 жалоб на каждый сервис, а также Lamoda, Wildberries и Delivery Club, но чаще всего жалобы поступали на сервисы "Яндекса".
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
Вчера, 14:22
Папе Льву XIV предстоит серьезная операция

Атака на аэропорт в Сочи

В воскресенье фрагменты БПЛА упали на территории аэропорта Сочи, произошло возгорание в административном здании, оно ликвидировано, никто не пострадал, сообщал оперативный штаб Краснодарского края.
Затем авиакомпания "Аэрофлот" в связи с введением ограничений на полеты в Сочи и техническими ограничениями аэропорта, перенесла и отменила часть рейсов.
Российские военнослужащие прибыли в Республику Беларусь для участия в учениях с Миротворческими силами ОДКБ Нерушимое братство–2026 и Барьер-2026
Вчера, 16:45
Учения миротворческих сил ОДКБ стартуют в Белоруссии

Гибель мигрантов и смертельное ДТП в Турции

У берегов Джибути при кораблекрушении погибли 109 беженцев из Эфиопии, включая 15 детей. Еще более 116 человек пропали без вести. Всего на борту лодки находилось 305 человек.
В Турции результате аварии на трассе Измир-Стамбул, с участием туристического автобуса и эвакуатора погибли 11 человек, 27 получили ранения, один из них — серьезные. На место происшествия были направлены медицинские и спасательные бригады, оперативно начаты спасательные работы.
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
Вчера, 18:02
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи

Покушение на Туска

Полиция Польши получила информацию о возможном покушении на премьер-министра республики Дональда Туска. Информация была получена министерством внутренних дел Польши в воскресенье утром. В частности, в ней шла речь о покушениях и на министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша и министра-координатора специальных служб Томаша Семоняка.
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