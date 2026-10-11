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ВС РФ поразили в Одессе дата-центр и сухогруз ВСУ - РИА Новости Крым, 11.10.2026
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ВС РФ поразили в Одессе дата-центр и сухогруз ВСУ
ВС РФ поразили в Одессе дата-центр и сухогруз ВСУ - РИА Новости Крым, 11.10.2026
ВС РФ поразили в Одессе дата-центр и сухогруз ВСУ
Армия России в ходе ночного удара поразила дата-центр "Тенет", используемый ВСУ, в Одессе, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T08:20
2026-10-11T08:20
украина
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
вооруженные силы россии
новости
сухогруз
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Армия России в ходе ночного удара поразила дата-центр "Тенет", используемый ВСУ, в Одессе, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В результате удара поражены: дата-центр "Тенет" в городе Одесса, используемый ВСУ для обработки, передачи и хранения информации", - говорится в сообщении.Также сообщается, что в порту Черноморск поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, вооруженные силы россии, новости, сухогруз, удары по украине
ВС РФ поразили в Одессе дата-центр и сухогруз ВСУ

ВС РФ поразили в Одессе дата-центр и сухогруз ВСУ

08:20 11.10.2026
 
© AP Photo Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© AP Photo Leo Correa
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Армия России в ходе ночного удара поразила дата-центр "Тенет", используемый ВСУ, в Одессе, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"В результате удара поражены: дата-центр "Тенет" в городе Одесса, используемый ВСУ для обработки, передачи и хранения информации", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в порту Черноморск поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения.
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УкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВОВооруженные силы РоссииНовостиСухогрузУдары по Украине
 
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