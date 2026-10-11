https://crimea.ria.ru/20261011/vs-rf-porazili-v-odesse-data-tsentr-i-sukhogruz-vsu-1160115732.html

ВС РФ поразили в Одессе дата-центр и сухогруз ВСУ

ВС РФ поразили в Одессе дата-центр и сухогруз ВСУ - РИА Новости Крым, 11.10.2026

ВС РФ поразили в Одессе дата-центр и сухогруз ВСУ

Армия России в ходе ночного удара поразила дата-центр "Тенет", используемый ВСУ, в Одессе, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T08:20

2026-10-11T08:20

2026-10-11T08:20

украина

всу (вооруженные силы украины)

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удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Армия России в ходе ночного удара поразила дата-центр "Тенет", используемый ВСУ, в Одессе, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В результате удара поражены: дата-центр "Тенет" в городе Одесса, используемый ВСУ для обработки, передачи и хранения информации", - говорится в сообщении.Также сообщается, что в порту Черноморск поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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