https://crimea.ria.ru/20261011/vs-rf-porazili-v-odesse-data-tsentr-i-sukhogruz-vsu-1160115732.html
ВС РФ поразили в Одессе дата-центр и сухогруз ВСУ
ВС РФ поразили в Одессе дата-центр и сухогруз ВСУ - РИА Новости Крым, 11.10.2026
ВС РФ поразили в Одессе дата-центр и сухогруз ВСУ
Армия России в ходе ночного удара поразила дата-центр "Тенет", используемый ВСУ, в Одессе, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T08:20
2026-10-11T08:20
2026-10-11T08:20
украина
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
вооруженные силы россии
новости
сухогруз
удары по украине
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/09/0f/1131425269_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_6ea05e0fdbe4421ea4ac2bbb233db977.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Армия России в ходе ночного удара поразила дата-центр "Тенет", используемый ВСУ, в Одессе, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В результате удара поражены: дата-центр "Тенет" в городе Одесса, используемый ВСУ для обработки, передачи и хранения информации", - говорится в сообщении.Также сообщается, что в порту Черноморск поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/09/0f/1131425269_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_62cd0ac5f4d84f5fca2d0c91f0857472.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, вооруженные силы россии, новости, сухогруз, удары по украине
ВС РФ поразили в Одессе дата-центр и сухогруз ВСУ
ВС РФ поразили в Одессе дата-центр и сухогруз ВСУ