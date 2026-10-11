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В трех селах под Севастополем восстановлено энергоснабжение - РИА Новости Крым, 11.10.2026
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В трех селах под Севастополем восстановлено энергоснабжение
В трех селах под Севастополем восстановлено энергоснабжение - РИА Новости Крым, 11.10.2026
В трех селах под Севастополем восстановлено энергоснабжение
В трех селах под Севастополем восстановлено бесперебойное электроснабжение. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T18:38
2026-10-11T18:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В трех селах под Севастополем восстановлено бесперебойное электроснабжение. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".В связи с восстановлением нормальной схемы электроснабжения отменены графики временного отключения электроэнергии в отдельных населенных пунктах Северной стороны.6 октября в селах под Севастополем частично ограничили электроснабжение.7 октября сообщалось, что Бахчисарай и Бахчисарайский район Крыма обесточены. Планируется подача электричества по три часа в сутки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В трех селах под Севастополем восстановлено энергоснабжение

В селах под Севастополем восстановили электроснабжение

18:38 11.10.2026
 
© СевастопольэнергоСотрудник "Севастопольэнерго"
Сотрудник Севастопольэнерго
© Севастопольэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В трех селах под Севастополем восстановлено бесперебойное электроснабжение. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".
"В связи с устранением дефицита мощности в энергосистеме за пределами города Севастополя восстановлено бесперебойное электроснабжение сел Верхнесадовое, Пироговка, Фронтовое", - говорится в сообщении.
В связи с восстановлением нормальной схемы электроснабжения отменены графики временного отключения электроэнергии в отдельных населенных пунктах Северной стороны.
6 октября в селах под Севастополем частично ограничили электроснабжение.
7 октября сообщалось, что Бахчисарай и Бахчисарайский район Крыма обесточены. Планируется подача электричества по три часа в сутки.
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