https://crimea.ria.ru/20261011/v-trekh-selakh-pod-sevastopolem-vosstanovleno-energosnabzhenie-1160124218.html

В трех селах под Севастополем восстановлено энергоснабжение

В трех селах под Севастополем восстановлено энергоснабжение - РИА Новости Крым, 11.10.2026

В трех селах под Севастополем восстановлено энергоснабжение

В трех селах под Севастополем восстановлено бесперебойное электроснабжение. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T18:38

2026-10-11T18:38

2026-10-11T18:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В трех селах под Севастополем восстановлено бесперебойное электроснабжение. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".В связи с восстановлением нормальной схемы электроснабжения отменены графики временного отключения электроэнергии в отдельных населенных пунктах Северной стороны.6 октября в селах под Севастополем частично ограничили электроснабжение.7 октября сообщалось, что Бахчисарай и Бахчисарайский район Крыма обесточены. Планируется подача электричества по три часа в сутки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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