https://crimea.ria.ru/20261011/v-trekh-rayonakh-kryma-sokhranyaetsya-vysokaya-pozharnaya-opasnost-1160122194.html

В трех районах Крыма сохраняется высокая пожарная опасность

В трех районах Крыма сохраняется высокая пожарная опасность - РИА Новости Крым, 11.10.2026

В трех районах Крыма сохраняется высокая пожарная опасность

В понедельник в трех районах Республики Крым сохранится высокая пожарная опасность, предупредили в республиканском главке МЧС. РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T16:53

2026-10-11T16:53

2026-10-11T16:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В понедельник в трех районах Республики Крым сохранится высокая пожарная опасность, предупредили в республиканском главке МЧС.Уточняется, что в этих условиях действует запрет на разведение открытого огня, сжигание мусора, сухой растительности. При возникновении происшествий звонить по телефонам 101 и 112.С 24 июня 2026 года на территории всего Крыма введен особый противопожарный режим.За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.24 сентября в Севастополе, в связи со снижением класса пожарной опасности отменили запрет на посещение лесов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:50 тысяч саженцев сосны и фисташки высадят в лесах Севастополя65 человек погибли на пожарах в Крыму с начала годаКульбиты погоды ожидают крымчан на следующей неделе

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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