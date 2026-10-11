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В Севастополе социальное обслуживание на дому – лучшее в России
В Севастополе социальное обслуживание на дому – лучшее в России - РИА Новости Крым, 11.10.2026
В Севастополе социальное обслуживание на дому – лучшее в России
Единственное в Севастополе учреждение, предоставляющее широкий набор соцуслуг для пожилых людей и инвалидов Севастопольский городской комплексный центр... РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T10:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Единственное в Севастополе учреждение, предоставляющее широкий набор соцуслуг для пожилых людей и инвалидов Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания признан лучшим в России по социальному обслуживанию на дому. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, на конкурс было подано 3 615 работ, а в финал вышли 798 участников. Победителями стали 55 номинантов из 37 регионов, в том числе и Севастополь.Развожаев уточнил, что центр является единственным в городе учреждением, в котором предоставляют широкий набор социальных услуг для пожилых людей и инвалидов – больше 220 тысяч в год.Кроме того, в отделении дневного пребывания центра люди занимаются в кружках по интересам, добавил он. В их числе: скандинавская ходьба, вокал, настольных игры и творчество, народные промыслы, а уроки по компьютерной грамотности и занятия ландшафтной терапией, разного рода мастер-классы, экскурсии и литературные гостиные."Все это не разовые акции, а система, встроенная в повседневную работу. Она помогает решать главные проблемы подопечных: социальную изоляцию, снижение когнитивных функций и потерю бытового комфорта", – подчеркнул глава города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил ввести по всей стране электронную оценку соцучреждений Пилот по реабилитации детей-инвалидов в Крыму: стали известны сроки Родовые сертификаты – как воспользоваться в Крыму
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севастополь, общество, новости севастополя, правительство севастополя, крым, новости крыма, михаил развожаев
В Севастополе социальное обслуживание на дому – лучшее в России
Севастопольский городской комплексный центр соцобслуживания признан лучшим в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым.
Единственное в Севастополе учреждение, предоставляющее широкий набор соцуслуг для пожилых людей и инвалидов Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания признан лучшим в России по социальному обслуживанию на дому. Об этом сообщил
губернатор Михаил Развожаев.
"Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания признан лучшим в стране по социальному обслуживанию на дому. Наш центр взял специальную номинацию "Стабильность и качество" на Всероссийском конкурсе профмастерства, итоги которого подвели в Сочи на XI Всероссийской неделе охраны труда", – сообщил Развожаев в МАКС.
По его словам, на конкурс было подано 3 615 работ, а в финал вышли 798 участников. Победителями стали 55 номинантов из 37 регионов, в том числе и Севастополь.
Развожаев уточнил, что центр является единственным в городе учреждением, в котором предоставляют широкий набор социальных услуг для пожилых людей и инвалидов – больше 220 тысяч в год.
"На дому горожан обслуживают 75 соцработников – по всей территории, включая сельскую местность и труднодоступные районы, и только за 2025 год они оказали больше 175 тысяч услуг 890 людям", – рассказал губернатор.
Кроме того, в отделении дневного пребывания центра люди занимаются в кружках по интересам, добавил он. В их числе: скандинавская ходьба, вокал, настольных игры и творчество, народные промыслы, а уроки по компьютерной грамотности и занятия ландшафтной терапией, разного рода мастер-классы, экскурсии и литературные гостиные.
"Все это не разовые акции, а система, встроенная в повседневную работу. Она помогает решать главные проблемы подопечных: социальную изоляцию, снижение когнитивных функций и потерю бытового комфорта", – подчеркнул глава города.
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