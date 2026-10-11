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В Рунете произошел масштабный сбой - РИА Новости Крым, 11.10.2026
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В Рунете произошел масштабный сбой
В Рунете произошел масштабный сбой - РИА Новости Крым, 11.10.2026
В Рунете произошел масштабный сбой
Масштабный сбой фиксируется в Рунете, свидетельствует сервис "Сбой.РФ". РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T12:09
2026-10-11T12:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости Крым. Масштабный сбой фиксируется в Рунете, свидетельствует сервис "Сбой.РФ".Согласно его данным, зафиксированы жалобы на работу мобильного приложения "Додо пицца" - 981 жалоба, "Вкусно и точка" и "М.Видео" - 905 жалоб на каждый сервис, а также Lamoda, Wildberries и Delivery Club, но чаще всего жалобы поступают на сервисы "Яндекса".Больше всего жалоб за последние три часа поступало из Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области."Оформление и доставка заказов сейчас недоступны. Не пытайтесь оформлять и оплачивать заказы: платеж может не пройти из-за сбоя. Мы уже все чиним и вернемся к работе в ближайшее время", — всплывает информационная плашка при открытии мобильного приложения Lamoda.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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рунет, интернет, новости, происшествия, россия
В Рунете произошел масштабный сбой

В Рунете зафиксировали масштабный сбой в работе мобильнех приложений

12:09 11.10.2026
 
© Depositphotos / AntonioGuillemF / Перейти в фотобанкПользователи за компьютером
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© Depositphotos / AntonioGuillemF
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости Крым. Масштабный сбой фиксируется в Рунете, свидетельствует сервис "Сбой.РФ".
Согласно его данным, зафиксированы жалобы на работу мобильного приложения "Додо пицца" - 981 жалоба, "Вкусно и точка" и "М.Видео" - 905 жалоб на каждый сервис, а также Lamoda, Wildberries и Delivery Club, но чаще всего жалобы поступают на сервисы "Яндекса".
Больше всего жалоб за последние три часа поступало из Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области.
"Оформление и доставка заказов сейчас недоступны. Не пытайтесь оформлять и оплачивать заказы: платеж может не пройти из-за сбоя. Мы уже все чиним и вернемся к работе в ближайшее время", — всплывает информационная плашка при открытии мобильного приложения Lamoda.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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