https://crimea.ria.ru/20261011/v-runete-proizoshel-masshtabnyy-sboy-1160118567.html

В Рунете произошел масштабный сбой

В Рунете произошел масштабный сбой - РИА Новости Крым, 11.10.2026

В Рунете произошел масштабный сбой

Масштабный сбой фиксируется в Рунете, свидетельствует сервис "Сбой.РФ". РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T12:09

2026-10-11T12:09

2026-10-11T12:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости Крым. Масштабный сбой фиксируется в Рунете, свидетельствует сервис "Сбой.РФ".Согласно его данным, зафиксированы жалобы на работу мобильного приложения "Додо пицца" - 981 жалоба, "Вкусно и точка" и "М.Видео" - 905 жалоб на каждый сервис, а также Lamoda, Wildberries и Delivery Club, но чаще всего жалобы поступают на сервисы "Яндекса".Больше всего жалоб за последние три часа поступало из Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области."Оформление и доставка заказов сейчас недоступны. Не пытайтесь оформлять и оплачивать заказы: платеж может не пройти из-за сбоя. Мы уже все чиним и вернемся к работе в ближайшее время", — всплывает информационная плашка при открытии мобильного приложения Lamoda.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рунет, интернет, новости, происшествия, россия